燒3天終於撲滅！觀音先豐通訊大火 重機具進廠開5破口
桃園市觀音工業區經建一路臻鼎集團子公司先豐通訊5日發生火警，因內部存放大量酸鹼毒化物，導致內部濃煙瀰漫，消防人員無法入室搶救，連燒3日未停，直到今凌晨緊急調派重機具進入火場，順利開挖5排煙口，終於在今清晨6時06分撲滅火勢。
桃園市消防局5日中午12時37分獲報，觀音區經建一路先豐通訊公司發生火警，立即派員到場救援，現場為地上五層、地下一層混凝土結構建築物，總樓面積約4萬5千平方公尺，起火層位於B棟二樓工廠，內部存放大量毒化物及危險物品，包括硝酸、硫酸、鹽酸及雙氧水等化學物，火勢先從B棟二樓再延燒至B棟三樓及A棟三樓。
由於工廠內部及機具相當大，儀器間的空隙又僅能容納一人通過，內部濃煙瀰漫，視線不佳，消防人員難以入室搶救，當晚7時19分控制火勢，但未全面撲滅，連燒3日搶救，消防局派遣消防車逾50輛、消防義消逾2百名救援。
因主要入口皆已坍塌，現場燃燒空間大、空間密閉，今凌晨消防人員與重機具業者及土木結構技師等單位協調，調派重機具進廠成功開出5個排煙口，協助廠內降溫、排煙，於今清晨6時06分順利將火勢撲滅，詳細起火原因仍待火調科調查釐清。
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