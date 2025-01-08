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影／台南安南區竟然有牛逛大街 路過人車嚇壞忙報警
台南市安南區昨晚8時許海中街一帶竟有牛隻在路上閒晃，令路過人車大吃一驚，急忙報警處理。台南市警三分局獲報後到場將牛驅趕遠離車道，牽引到路旁安全處所，並連繫李姓飼主將牛帶回，才未釀禍。
據調查，李姓飼主放牧未注意，竟讓牛走到馬路上閒晃，嚴重影響車輛通行安全。市警三分局安南派出所員警吳承澤、施帛廷獲報，海中街路上有隻牛正在路上行走，影響人車安全，立即連繫飼主到場。
同時，兩人考量現地道路交通安全情形，利用牽引牛隻身上的麻繩，將牛帶往路旁，並固定在路旁安全不影響交通的地方，等候飼主將牛隻帶回。
南警三分局告誡飼主應妥善管理牛隻，同時通報相關主管機關協助處理，也提醒民眾顧好家畜，依道路交通管理處罰條例第84條規定，放縱或疏於牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通可處所有人或行為人300元以上600元以下罰鍰。
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