快訊

警犬搭地鐵「擠到耳朵開飛機一臉懵」 委屈表情萌翻網友：摸牠算襲警嗎

麻疹可怕副作用恐影響數年 醫示警：身體免疫紀錄檔會被刪掉

不明車輛昨駛離官邸！尹錫悅疑已脫逃 公調處長認了「有可能」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台南安南區竟然有牛逛大街 路過人車嚇壞忙報警

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市安南區昨晚8時許海中街一帶竟有牛隻在路上閒晃，令路過人車大吃一驚，急忙報警處理。台南市警三分局獲報後到場將牛驅趕遠離車道，牽引到路旁安全處所，並連繫李姓飼主將牛帶回，才未釀禍。

據調查，李姓飼主放牧未注意，竟讓牛走到馬路上閒晃，嚴重影響車輛通行安全。市警三分局安南派出所員警吳承澤、施帛廷獲報，海中街路上有隻牛正在路上行走，影響人車安全，立即連繫飼主到場。

同時，兩人考量現地道路交通安全情形，利用牽引牛隻身上的麻繩，將牛帶往路旁，並固定在路旁安全不影響交通的地方，等候飼主將牛隻帶回。

南警三分局告誡飼主應妥善管理牛隻，同時通報相關主管機關協助處理，也提醒民眾顧好家畜，依道路交通管理處罰條例第84條規定，放縱或疏於牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通可處所有人或行為人300元以上600元以下罰鍰。

台南市安南區昨晚8時許海中街一帶竟有牛隻在路上閒晃，令路過人車大吃一驚，急忙報警處理。圖／讀者提供
台南市安南區昨晚8時許海中街一帶竟有牛隻在路上閒晃，令路過人車大吃一驚，急忙報警處理。圖／讀者提供
員警利用牽引牛隻身上的麻繩，將牛帶往路旁，並固定在路旁安全不影響交通的地方，等候飼主將牛帶回。圖／讀者提供
員警利用牽引牛隻身上的麻繩，將牛帶往路旁，並固定在路旁安全不影響交通的地方，等候飼主將牛帶回。圖／讀者提供

台南 寵物

延伸閱讀

家族旅遊成噩夢！6個月女嬰停車場遭撞死 無照男酒後毒駕釀禍

影／三重六張街建案釀禍 兩鄰房傾斜相繼倒塌全面拆除

被批「蓋個空虛？」台南和順轉運站何時啟用 交通局給答案

影／台南公車擦撞小貨車…追撞民宅及電桿 3人受傷送醫

相關新聞

影／情侶逛夜市起口角當街上演全武行 商家無辜遭波及

新北市一對情侶黃姓女子及林姓男友昨晚在永和逛夜市起口角，2人當街上演全武行，黃女與楊姓女性友人出手推翻店家桌椅，商家無辜...

高雄男朝超商飲料架「吐檳榔汁」拍片炫耀噁爆網友

高雄一名身穿牛仔褲的男子，涉嫌將檳榔汁吐在超商飲料架上，隨後若無其事離開，整個過程還貼上IG限時動態炫耀，轄區岡山警分局...

詐領加班費近3萬元 土城分局巡官詐欺起訴

新北市土城警分局一名徐姓巡官，涉嫌於去年1月8日至8月26日間，偽造不實的員警出入及領用登記簿勤務簽到時間及督導報告內容...

影／修鞋師內急 英女皇加冕選用法國頂級品牌女鞋遭撿走

台北市53歲陳姓修鞋師，上個月行經北市仁愛路4段時，因一時內急，將內放四雙女鞋、價值約10萬元的軍綠色提袋，暫放路邊騎樓...

影／神偷奶貓… 警方偵破花生米失竊案竟是乳牛貓叼走

彰化市張姓市民日前曬在自家門口的一包花生米離奇失蹤，懷疑被偷，向彰化警方報案，雖然只是區區一包花生米，警方仍慎重處理，經...

台中婦輾到馬路坑洞慘摔重傷 大里區公所遭判國賠124萬

台中曾姓婦人騎機車輾到坑洞慘摔重傷，臥床需人全天照顧，對大里區公所求償891萬多元，公所辯稱事發前一天才修補因大雨才出現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。