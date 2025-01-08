影／修鞋師內急 英女皇加冕選用法國頂級品牌女鞋遭撿走
台北市53歲陳姓修鞋師，上個月行經北市仁愛路4段時，因一時內急，將內放四雙女鞋、價值約10萬元的軍綠色提袋，暫放路邊騎樓的雜物堆，自己先去上廁所；不料回來時提包已經被人拿走，修鞋師趕緊向轄區警方報案，警方調閱監視器，通知拿走女鞋的61歲宋姓女子到案，才將女鞋追還修鞋師。
這四雙女鞋是3雙「Roger Vivier」及一雙「 repetto」，都是法國頂級鞋款品牌，其中「Roger Vivier」更是已故英國女王伊麗莎白二世，在1953年加冕典禮上穿著的唯一法國品牌，也是包括妮可基嫚、凱特布蘭琪等大明星參加盛會或走紅毯時的最愛之一。
台北市大安警分局安和路派出所指出，修鞋師報案時表示，他因一時內急，在仁愛路4段騎樓放置軍綠色提袋後去廁所一趟，回來提袋已不翼而飛，他調閱店家監視器，提袋遭一名女子拿走，心中著急萬分向警方請求協助，並提出侵占遺失物告訴。
警員祝清蕙受理報案後，調閱CCTV及附近店家監視器，發現提袋遭女子拿走，透過監視器調閱及現地訪查，找到嫌疑人宋女，警方命宋女交付提袋，清點後全數找回女鞋，由於宋女沒有將物品交給警方作為拾得物處理，全案詢後依侵占罪嫌，函送台北地檢署偵辦。
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