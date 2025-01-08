高雄轎車自撞陸橋駕駛卻跑了 酒駕車主到案還裝無辜

高雄楠梓區楠陽路橋今凌晨0時發生轎車自撞車禍，警方獲報後到場駕駛已經逃離現場，因車上留有車主證件，通知25歲李姓車主到案，李起初辯稱非駕駛，後來車上皮夾反讓他被識破，呼氣酒測值達每公升0.27毫克，被依公共危險罪嫌送辦。

楠梓警分局今凌晨0時52分許接獲報案，稱楠梓區楠陽路橋前有一輛轎車自撞中央分隔島，員警到場後駕駛座空無一人，懷疑駕駛肇事後逃逸。

員警先協助移置車輛，並通知25歲李姓男車主到場，事發約1個半小時後李男到案，否認開車，還稱車子是借給另名好友使用，但員警在車內發現李男皮夾，當場識破李的謊言。