快訊

警犬搭地鐵「擠到耳朵開飛機一臉懵」 委屈表情萌翻網友：摸牠算襲警嗎

麻疹可怕副作用恐影響數年 醫示警：身體免疫紀錄檔會被刪掉

不明車輛昨駛離官邸！尹錫悅疑已脫逃 公調處長認了「有可能」

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄轎車自撞陸橋駕駛卻跑了 酒駕車主到案還裝無辜

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄楠梓區楠陽路橋今凌晨0時發生轎車自撞車禍，警方獲報後到場駕駛已經逃離現場，因車上留有車主證件，通知25歲李姓車主到案，李起初辯稱非駕駛，後來車上皮夾反讓他被識破，呼氣酒測值達每公升0.27毫克，被依公共危險罪嫌送辦。

楠梓警分局今凌晨0時52分許接獲報案，稱楠梓區楠陽路橋前有一輛轎車自撞中央分隔島，員警到場後駕駛座空無一人，懷疑駕駛肇事後逃逸。

員警先協助移置車輛，並通知25歲李姓男車主到場，事發約1個半小時後李男到案，否認開車，還稱車子是借給另名好友使用，但員警在車內發現李男皮夾，當場識破李的謊言。

李男眼見謊言被拆穿，才坦承是酒駕肇事，擔心吞刑責才謊稱車子是借給別人開，警方要求李男酒測，氣酒測值達每公升0.27毫克，警詢後今依公共危險罪嫌送辦。

李男轎車自撞後逃逸，到案後仍有酒氣，因涉嫌酒駕被依公共危險罪嫌送辦。記者張議晨／翻攝
李男轎車自撞後逃逸，到案後仍有酒氣，因涉嫌酒駕被依公共危險罪嫌送辦。記者張議晨／翻攝
李男轎車自撞後逃逸，到案後仍有酒氣，因涉嫌酒駕被依公共危險罪嫌送辦。記者張議晨／翻攝
李男轎車自撞後逃逸，到案後仍有酒氣，因涉嫌酒駕被依公共危險罪嫌送辦。記者張議晨／翻攝

自撞 車主 酒測

延伸閱讀

不只邱軍！宋少卿5度酒駕自嘲「酒駕學長」 他無照酒駕撞死老婦

不只邱軍！宋少卿5度酒駕自嘲「酒駕學長」 他無照酒駕撞死老婦

軍人酒駕呼氣值高達0.72 法院斥影響國軍形象不給緩刑

軍人酒駕呼氣值高達0.72 法院斥影響國軍形象不給緩刑

相關新聞

影／情侶逛夜市起口角當街上演全武行 商家無辜遭波及

新北市一對情侶黃姓女子及林姓男友昨晚在永和逛夜市起口角，2人當街上演全武行，黃女與楊姓女性友人出手推翻店家桌椅，商家無辜...

高雄男朝超商飲料架「吐檳榔汁」拍片炫耀噁爆網友

高雄一名身穿牛仔褲的男子，涉嫌將檳榔汁吐在超商飲料架上，隨後若無其事離開，整個過程還貼上IG限時動態炫耀，轄區岡山警分局...

詐領加班費近3萬元 土城分局巡官詐欺起訴

新北市土城警分局一名徐姓巡官，涉嫌於去年1月8日至8月26日間，偽造不實的員警出入及領用登記簿勤務簽到時間及督導報告內容...

影／修鞋師內急 英女皇加冕選用法國頂級品牌女鞋遭撿走

台北市53歲陳姓修鞋師，上個月行經北市仁愛路4段時，因一時內急，將內放四雙女鞋、價值約10萬元的軍綠色提袋，暫放路邊騎樓...

影／神偷奶貓… 警方偵破花生米失竊案竟是乳牛貓叼走

彰化市張姓市民日前曬在自家門口的一包花生米離奇失蹤，懷疑被偷，向彰化警方報案，雖然只是區區一包花生米，警方仍慎重處理，經...

台中婦輾到馬路坑洞慘摔重傷 大里區公所遭判國賠124萬

台中曾姓婦人騎機車輾到坑洞慘摔重傷，臥床需人全天照顧，對大里區公所求償891萬多元，公所辯稱事發前一天才修補因大雨才出現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。