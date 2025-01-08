快訊

警犬搭地鐵「擠到耳朵開飛機一臉懵」 委屈表情萌翻網友：摸牠算襲警嗎

麻疹可怕副作用恐影響數年 醫示警：身體免疫紀錄檔會被刪掉

不明車輛昨駛離官邸！尹錫悅疑已脫逃 公調處長認了「有可能」

小貨車國1追撞客運釀4車事故 肇事駕駛受傷送醫

中央社／ 彰化8日電

國道1號南向210.9公里埔鹽系統至員林段昨晚發生4車事故，疑連撞2車的小貨車王姓駕駛臉及胸部挫傷送醫；搭載員工旅遊的統聯客運遭追撞，車上27名乘客幸均無傷，確切肇因待查。

國道公路警察局第三公路警察大隊今天指出，43歲王男駕駛自小貨車，於昨晚9時7分行經國道1號南向210.9公里處內側車道，疑未注意前方動態，追撞前方同車道顏姓男子所駕駛自小客車。

之後王男再追撞外側車道1輛統聯客運，行駛中線車道的1輛自小客車因輾壓事故掉落物而導致爆胎。

王男臉部、胸部挫傷，意識清醒，由救護車送往醫院檢查治療；統聯客運上搭載27名乘客進行員工旅遊行程，幸無人受傷。

國道警察表示，相關駕駛人皆無飲酒情形，將持續釐清肇事經過及肇因研判；用路人駕車時若精神不濟打瞌睡或分心，未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，呼籲應保持好安全距離，養足精神再上國道。

國道 警察 車道

延伸閱讀

國1銅鑼段貨車追撞緩撞車 自小客再追尾「整台剷起」

影／台南公車擦撞小貨車…追撞民宅及電桿 3人受傷送醫

影／新北關渡橋疑違規超車「4車連環撞」 肇事駕駛聲稱：我被撞！

2無照高中生騎士疑超速 追撞東石8旬婦送醫多日不治

相關新聞

影／情侶逛夜市起口角當街上演全武行 商家無辜遭波及

新北市一對情侶黃姓女子及林姓男友昨晚在永和逛夜市起口角，2人當街上演全武行，黃女與楊姓女性友人出手推翻店家桌椅，商家無辜...

高雄男朝超商飲料架「吐檳榔汁」拍片炫耀噁爆網友

高雄一名身穿牛仔褲的男子，涉嫌將檳榔汁吐在超商飲料架上，隨後若無其事離開，整個過程還貼上IG限時動態炫耀，轄區岡山警分局...

詐領加班費近3萬元 土城分局巡官詐欺起訴

新北市土城警分局一名徐姓巡官，涉嫌於去年1月8日至8月26日間，偽造不實的員警出入及領用登記簿勤務簽到時間及督導報告內容...

影／修鞋師內急 英女皇加冕選用法國頂級品牌女鞋遭撿走

台北市53歲陳姓修鞋師，上個月行經北市仁愛路4段時，因一時內急，將內放四雙女鞋、價值約10萬元的軍綠色提袋，暫放路邊騎樓...

影／神偷奶貓… 警方偵破花生米失竊案竟是乳牛貓叼走

彰化市張姓市民日前曬在自家門口的一包花生米離奇失蹤，懷疑被偷，向彰化警方報案，雖然只是區區一包花生米，警方仍慎重處理，經...

台中婦輾到馬路坑洞慘摔重傷 大里區公所遭判國賠124萬

台中曾姓婦人騎機車輾到坑洞慘摔重傷，臥床需人全天照顧，對大里區公所求償891萬多元，公所辯稱事發前一天才修補因大雨才出現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。