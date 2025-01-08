小貨車國1追撞客運釀4車事故 肇事駕駛受傷送醫
國道1號南向210.9公里埔鹽系統至員林段昨晚發生4車事故，疑連撞2車的小貨車王姓駕駛臉及胸部挫傷送醫；搭載員工旅遊的統聯客運遭追撞，車上27名乘客幸均無傷，確切肇因待查。
國道公路警察局第三公路警察大隊今天指出，43歲王男駕駛自小貨車，於昨晚9時7分行經國道1號南向210.9公里處內側車道，疑未注意前方動態，追撞前方同車道顏姓男子所駕駛自小客車。
之後王男再追撞外側車道1輛統聯客運，行駛中線車道的1輛自小客車因輾壓事故掉落物而導致爆胎。
王男臉部、胸部挫傷，意識清醒，由救護車送往醫院檢查治療；統聯客運上搭載27名乘客進行員工旅遊行程，幸無人受傷。
國道警察表示，相關駕駛人皆無飲酒情形，將持續釐清肇事經過及肇因研判；用路人駕車時若精神不濟打瞌睡或分心，未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，呼籲應保持好安全距離，養足精神再上國道。
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