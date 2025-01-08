影／神偷奶貓… 警方偵破花生米失竊案竟是乳牛貓叼走

彰化市張姓市民日前曬在自家門口的一包花生米離奇失蹤，懷疑被偷，向彰化警方報案，雖然只是區區一包花生米，警方仍慎重處理，經調閱附近路口監視器搜尋，最後發現竟是一隻黑白相間的「神偷奶貓」犯案笑翻眾人。

張姓市民報案表示，花生是準備送朋友的，如今不翼而飛，希望警方查得水落石出。彰化分局八卦山派出所受理報案後，立即展開調查，雖然此案看似小案件，但警方仍動用兩位員警積極處理，立即調閱案發地點周邊監視器畫面，仔細檢視每個可疑片段追查。

警方說，由於案發時間未確定，必須反覆快轉與倒退多段畫面分析，員警從住家門口周邊開始，擴大搜尋範圍，終於在一處監視器中捕捉到一個關鍵畫面，發現有一隻黑白相間的貓咪，疑似嗅到花生米的香氣，將花生叼走後，盡情享用。

從影像中，這隻黑白相間俗稱「乳牛貓」的「神偷奶貓」，先是悄悄接近張姓市民住家，叼起花生米包裝後拖行，在拖了不到兩公尺就掉下，牠不死心，再叼起拖行，幾經掉落路中，牠再緊咬著，費了約30秒，才順利拖到 一輛轎車底下。

這關鍵的30秒畫面，證實是「乳牛貓」犯下花生竊案，卻是員警數小時耐心檢視後才得以突破。警方 掌握線索後，員警立即陪同張姓市民前往現場搜尋，並在貓咪躲藏的車輛底下，找到了這包花生米經比對確認，這正是張遺失的花生。

花生失竊案真相大白，原來是「乳牛貓」所為，眾人都笑翻。張姓市民感謝警方鍥而不捨的追查，才水落石出，他說，原本以為因為是小案件，甚至因線索不足不了了之，沒想到員警竟能克服層層困難，成功找回花生。