桃園驚見天坑冒白煙 疑與捷運綠線工程有關

桃園市桃園區中正路今天凌晨出現最大直徑將近1公尺天坑，洞口還不斷冒白煙，且有擴大情形，嚇壞不少路過民眾。警消到場封鎖現場後調查，天坑形成原因疑與捷運綠線地下段挖掘工程有關，但捷運工程局否認，目前現場由工程人員搶修中。

桃園天坑出現在中正路、信光路口附近，民眾凌晨5時發現，洞口還不到50公分，但不斷冒著白煙，散發刺鼻臭味。由於地點就在桃園果菜市場附近，不少趕早市採買民眾見狀都繞道而行，擔心是瓦斯外洩，警消到場封鎖現場，也影響上班通勤人潮。

桃園市議員黃瓊慧接獲民眾陳情，也詢問市府各單位了解情況。她表示，地底噴出的煙霧是捷運工程局在地底施工，潛盾機高溫造成，目前停機冷卻中，消防局擔心引發火警，也在現場待命。天坑應與施工不慎有關，將持續監督。