影／氣同母異父胞弟行為乖張 台中男夥友北區擄人落網

台中市黃姓男子因氣同母異父的余姓胞弟態度囂張，對家人嗆聲，今天凌晨找來5名友人到北區中清路民宅，要把余男帶到另處教訓，未料余上車前掙扎，黃等人在大街上演擄人上車，欲強押余至後車廂戲碼，全程被民眾拍下，警方今循線查緝黃等3人到案，將陸續查緝其他涉案人，依妨害自由等罪偵辦。

第二警分局在今天凌晨1時許獲報，北區中清路、文武街有打架糾紛，警網24人到場時，涉案人已鳥獸散，僅余姓男子（32歲）被打傷在地，經送醫治療後無大礙，但對於案發過程語焉不詳，但案發過程有民眾目擊，拍下上傳網路社群。

警方依據路口監視器等工具，陸續查緝涉案黃姓（38歲）、陳姓（39歲）、劉姓男子（29歲）等3人到案，陸續查緝其他未到案犯嫌中，全案將依妨害自由、聚眾鬥毆等罪，移送台中地檢署偵辦。