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影／氣同母異父胞弟行為乖張 台中男夥友北區擄人落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子因氣同母異父的余姓胞弟態度囂張，對家人嗆聲，今天凌晨找來5名友人到北區中清路民宅，要把余男帶到另處教訓，未料余上車前掙扎，黃等人在大街上演擄人上車，欲強押余至後車廂戲碼，全程被民眾拍下，警方今循線查緝黃等3人到案，將陸續查緝其他涉案人，依妨害自由等罪偵辦。

第二警分局在今天凌晨1時許獲報，北區中清路、文武街有打架糾紛，警網24人到場時，涉案人已鳥獸散，僅余姓男子（32歲）被打傷在地，經送醫治療後無大礙，但對於案發過程語焉不詳，但案發過程有民眾目擊，拍下上傳網路社群。

警方依據路口監視器等工具，陸續查緝涉案黃姓（38歲）、陳姓（39歲）、劉姓男子（29歲）等3人到案，陸續查緝其他未到案犯嫌中，全案將依妨害自由、聚眾鬥毆等罪，移送台中地檢署偵辦。

經查，黃男與被害的余男是同母異父的兄弟，但黃疑因不滿余行為乖張、對家人嗆聲，因此找來陳男等5名友人幫忙，在今天凌晨前往北區中清路二段民宅，趁余男在該處找朋友時，要將余帶往他處「教訓」，未料余在被帶上車前掙扎、抵抗，才會被民眾拍下黃等人要將余扛進後座、後車廂的戲碼，但余因奮力抵抗，最後被打倒在地。

台中市余姓男子今天凌晨遭同母異父的黃姓胞兄等人毆打，欲強押上車，最後被打傷在地。圖／摘自社會事新聞影音
台中市余姓男子今天凌晨遭同母異父的黃姓胞兄等人毆打，欲強押上車，最後被打傷在地。圖／摘自社會事新聞影音
台中市余姓男子今天凌晨遭同母異父的黃姓胞兄等人毆打，欲強押上車，最後被打傷在地。圖／摘自社會事新聞影音
台中市余姓男子今天凌晨遭同母異父的黃姓胞兄等人毆打，欲強押上車，最後被打傷在地。圖／摘自社會事新聞影音
台中市余姓男子今天凌晨遭同母異父的黃姓胞兄等人毆打，欲強押上車，最後被打傷在地。圖／摘自社會事新聞影音
台中市余姓男子今天凌晨遭同母異父的黃姓胞兄等人毆打，欲強押上車，最後被打傷在地。圖／摘自社會事新聞影音

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