影／情侶逛夜市起口角當街上演全武行 商家無辜遭波及

新北市一對情侶黃姓女子及林姓男友昨晚在永和逛夜市起口角，2人當街上演全武行，黃女與楊姓女性友人出手推翻店家桌椅，商家無辜遭波及，老闆邱男出言勸阻無效，一怒持刀威嚇反遭逮，警方出動快打到場制止。黃女、楊女與邱男互不提傷害告訴，警詢後今依社維法裁處；黃女及林男等人破壞店家物品依毀損罪嫌、邱男涉嫌持刀嚇阻行為則依恐嚇罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

新北市樂華夜市昨晚11時許發生打架事故，警方獲報出動快打部隊迅速趕抵，發現夜市內一間水產燒烤店內一片凌亂，經查

黃姓女子（34歲）與林姓男子（37歲）為情侶關係，2人酒後因細故發生爭吵，相互推擠還出手推翻店家桌椅。

老闆邱姓男子（37歲）見狀出言勸阻不成，黃女又與友人楊女毀損店內物品，完全不理會店家制止，邱男一怒之下涉持刀作勢嚇阻，雙方氣氛一度十分僵持，所幸大批警方迅速趕抵制止，才無人受傷將事情鬧大，但也引起不少逛夜市民眾嚇得遠離閃避。