快訊

「車手頭」槍殺2車手 向被害家屬懺悔：有機會將代死者盡孝

一殯空地是選項？黃仁勳透露輝達台灣總部選址公布時機

影／情侶逛夜市起口角當街上演全武行 商家無辜遭波及

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市一對情侶黃姓女子及林姓男友昨晚在永和逛夜市起口角，2人當街上演全武行，黃女與楊姓女性友人出手推翻店家桌椅，商家無辜遭波及，老闆邱男出言勸阻無效，一怒持刀威嚇反遭逮，警方出動快打到場制止。黃女、楊女與邱男互不提傷害告訴，警詢後今依社維法裁處；黃女及林男等人破壞店家物品依毀損罪嫌、邱男涉嫌持刀嚇阻行為則依恐嚇罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

新北市樂華夜市昨晚11時許發生打架事故，警方獲報出動快打部隊迅速趕抵，發現夜市內一間水產燒烤店內一片凌亂，經查

黃姓女子（34歲）與林姓男子（37歲）為情侶關係，2人酒後因細故發生爭吵，相互推擠還出手推翻店家桌椅。

老闆邱姓男子（37歲）見狀出言勸阻不成，黃女又與友人楊女毀損店內物品，完全不理會店家制止，邱男一怒之下涉持刀作勢嚇阻，雙方氣氛一度十分僵持，所幸大批警方迅速趕抵制止，才無人受傷將事情鬧大，但也引起不少逛夜市民眾嚇得遠離閃避。

黃女、楊女與邱男互不提傷害告訴，警詢後今依社維法裁處；黃女及林男等人破壞店家物品依毀損罪嫌、邱男涉嫌持刀嚇阻行為則依恐嚇罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

新北市一對情侶黃姓女子及林姓男子昨晚在永和逛夜市起口角，2人當街上演全武行，商家無辜遭波及，老闆邱男勸阻無效，一怒持刀威嚇反遭逮。記者王長鼎／翻攝
新北市一對情侶黃姓女子及林姓男子昨晚在永和逛夜市起口角，2人當街上演全武行，商家無辜遭波及，老闆邱男勸阻無效，一怒持刀威嚇反遭逮。記者王長鼎／翻攝
新北市一對情侶黃姓女子及林姓男子昨晚在永和逛夜市起口角，2人當街上演全武行，商家無辜遭波及，老闆邱男勸阻無效，一怒持刀威嚇反遭逮。記者王長鼎／翻攝
新北市一對情侶黃姓女子及林姓男子昨晚在永和逛夜市起口角，2人當街上演全武行，商家無辜遭波及，老闆邱男勸阻無效，一怒持刀威嚇反遭逮。記者王長鼎／翻攝
新北市一對情侶黃姓女子及林姓男子昨晚在永和逛夜市起口角，2人當街上演全武行，商家無辜遭波及，老闆邱男勸阻無效，一怒持刀威嚇反遭逮。記者王長鼎／翻攝
新北市一對情侶黃姓女子及林姓男子昨晚在永和逛夜市起口角，2人當街上演全武行，商家無辜遭波及，老闆邱男勸阻無效，一怒持刀威嚇反遭逮。記者王長鼎／翻攝
新北市一對情侶黃姓女子及林姓男子昨晚在永和逛夜市起口角，2人當街上演全武行，商家無辜遭波及，老闆邱男勸阻無效，一怒持刀威嚇反遭逮。記者王長鼎／翻攝
新北市一對情侶黃姓女子及林姓男子昨晚在永和逛夜市起口角，2人當街上演全武行，商家無辜遭波及，老闆邱男勸阻無效，一怒持刀威嚇反遭逮。記者王長鼎／翻攝
新北市一對情侶黃姓女子及林姓男子昨晚在永和逛夜市起口角，2人當街上演全武行，商家無辜遭波及，老闆邱男勸阻無效，一怒持刀威嚇反遭逮。記者王長鼎／翻攝
新北市一對情侶黃姓女子及林姓男子昨晚在永和逛夜市起口角，2人當街上演全武行，商家無辜遭波及，老闆邱男勸阻無效，一怒持刀威嚇反遭逮。記者王長鼎／翻攝

夜市 老闆

延伸閱讀

抓到了！新北男狂刺前妻逃2小時落網 3歲兒子在旁目睹

KTV歡唱爆衝突…苗栗年輕友人疑費用分攤起口角 一人腹部遭刀劃傷

影／元旦凌晨酒後爭搶計程車 永和警快打當場逮動手3人

用燒烤方式讓蔬菜脆嫩 大廚曝哪些蔬菜適合烤及漂亮上色竅門

相關新聞

影／情侶逛夜市起口角當街上演全武行 商家無辜遭波及

新北市一對情侶黃姓女子及林姓男友昨晚在永和逛夜市起口角，2人當街上演全武行，黃女與楊姓女性友人出手推翻店家桌椅，商家無辜...

貨車載儲能櫃翻覆 火燒逾9小時

一輛大貨車前天在國道一號南下雲林虎尾交流道下翻覆，車上載有大型光電儲能櫃、內有3千多顆磷酸鋰鐵電池，因電池受損只能暫置路...

台南東區民宅晚間火警 大批消防人車馳援 救出1受困民眾

台南市消防局晚間10時42分據報，東區裕豐街98巷一棟3層樓建物民宅傳出火警，2樓起火，並有1名民眾受困2樓，消防局調派...

救護車上為婦人平安接生 台中消防員躍上消防形象大使月曆

台中市消防局南屯分隊消防員張文鴻，曾在一次急救任務中，成功接生嬰兒並協助母子平安送醫。他除了英勇事蹟受到肯定，還登上消防...

約女同學到家中卻失聯 新北男大生墜7樓全身骨折亡

新北市淡水區自強路今天傍晚發生墜樓死亡意外。23歲吳姓男大學生不明原因從住家7樓頂墜落重摔在草地上，女同學發現後立即報警...

北市男警隊門口「突然倒地」 消防署：日均43人到院前無心跳

近日天氣持續寒冷，北台灣入夜溫度更恐跌10度，不少人受氣溫劇烈變化影響，造成心血管變化猝死，消防署統計，自元旦截至昨日，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。