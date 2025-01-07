救護車上為婦人平安接生 台中消防員躍上消防形象大使月曆

台中市消防局南屯分隊消防員張文鴻，曾在一次急救任務中，成功接生嬰兒並協助母子平安送醫。他除了英勇事蹟受到肯定，還登上消防局今年的形象月曆的二月主角，讓他感覺是莫大的光榮，他表示將透過高級救護技術員遴選，進一步提升自己的救護能力，造福更多民眾。

消防局表示，日前接獲一起孕婦即將臨產的救助電話，立即指派南屯分隊的張文鴻、林軒聖以及救護志工黃馨穎前往現場。因為發現孕婦即將臨盆，張文鴻當時臨危不亂，冷靜指揮隊員任務分工，在救護車上成功接生一名嬰兒，最終將母子安全送往醫院。

該名被順利接生的嬰兒滿月時，家屬特地帶了油飯到分隊，感謝所有出勤的消防隊員、救護志工及義消們，對消防局的專業協助表示衷心感謝。

消防局長孫福佑說，張文鴻獲選年度消防形象大使，體現他的全方位素質。經過這次救護經歷，張文鴻更希望能提升自己的救護技能，並已報名參加今年的高級救護技術員遴選，期望能以更高的專業水準造福更多民眾。

台中市消防局南屯分隊消防員張文鴻（左）躍上消防形象大使月曆。圖／台中市政府提供