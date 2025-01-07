約女同學到家中卻失聯 新北男大生墜7樓全身骨折亡

新北市淡水區自強路今天傍晚發生墜樓死亡意外。23歲吳姓男大學生不明原因從住家7樓頂墜落重摔在草地上，女同學發現後立即報警。救護人員到場發現吳男已無呼吸心跳，經送往淡水馬偕醫院急救後仍宣告不治。吳男墜樓原因仍待警方調查釐清。

據了解，墜樓身亡的23歲吳姓男子，就讀台北市1間私立大學。今天下午5時許吳男與女同學相約到淡水區自強路住處拿東西，女同學依約到場未看到吳男出現且也連繫不上。女同學後來在吳男住的社區大樓1樓草地上發現吳男倒臥血泊，嚇得立即報警。

救護人員獲報到場，發現吳男全身多處骨折已無呼吸心跳，立即將他送往淡水馬偕醫院急救，但急救至晚間7時許仍因傷重宣告不治。警方立即進行採證並通知吳男家屬到場處理，吳男墜樓原因仍待警方調查釐清。

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