快訊

台中市長布局開跑！最新民調藍營領先 綠營黨內他最被看好

饗饗信義店疑食物中毒！9人就醫「共食食材曝」 北市衛生局要求停業

獨／仙人再來指路？台積電鉅額交易驚見1,189.04元新天價

聽新聞
0:00 / 0:00

約女同學到家中卻失聯 新北男大生墜7樓全身骨折亡

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市淡水區自強路今天傍晚發生墜樓死亡意外。23歲吳姓男大學生不明原因從住家7樓頂墜落重摔在草地上，女同學發現後立即報警。救護人員到場發現吳男已無呼吸心跳，經送往淡水馬偕醫院急救後仍宣告不治。吳男墜樓原因仍待警方調查釐清。

據了解，墜樓身亡的23歲吳姓男子，就讀台北市1間私立大學。今天下午5時許吳男與女同學相約到淡水區自強路住處拿東西，女同學依約到場未看到吳男出現且也連繫不上。女同學後來在吳男住的社區大樓1樓草地上發現吳男倒臥血泊，嚇得立即報警。

救護人員獲報到場，發現吳男全身多處骨折已無呼吸心跳，立即將他送往淡水馬偕醫院急救，但急救至晚間7時許仍因傷重宣告不治。警方立即進行採證並通知吳男家屬到場處理，吳男墜樓原因仍待警方調查釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

救護人員將吳男送往淡水馬偕醫院急救(示意圖)。圖／報系資料照
救護人員將吳男送往淡水馬偕醫院急救(示意圖)。圖／報系資料照

墜樓 淡水 馬偕醫院

相關新聞

約女同學到家中卻失聯 新北男大生墜7樓全身骨折亡

新北市淡水區自強路今天傍晚發生墜樓死亡意外。23歲吳姓男大學生不明原因從住家7樓頂墜落重摔在草地上，女同學發現後立即報警...

北市男警隊門口「突然倒地」 消防署：日均43人到院前無心跳

近日天氣持續寒冷，北台灣入夜溫度更恐跌10度，不少人受氣溫劇烈變化影響，造成心血管變化猝死，消防署統計，自元旦截至昨日，...

國1銅鑼段貨車追撞緩撞車 自小客再追尾「整台剷起」

國道1號南下銅鑼路段今發生追撞事故，1輛小貨車先撞擊停在內側車道施工緩撞車，後方另1輛自小客車又不慎追撞，直接將貨車剷起...

北市搭跨年舞台出人命 雇主提供250萬元予家屬

有關2025臺北跨年主舞台工安事故，臺北市政府積極調查並究責，勞檢處表示，6日下午已召開重大災害檢討會，釐清災害原因及責任，也函報勞動部職業安全衛生署核備。 工安死亡的工人，事後被證實是來自花蓮的阿

連燒3天未停！桃園觀音通訊公司大火釀汙染 環保局開罰

桃園市觀音工業區經建一路臻鼎集團子公司先豐通訊公司5日發生火警，內部存放大量毒化物，消防局派出上百名消防員救援，至今已連...

30歲男赴泰失聯3個月 警鎖定2台男IG疑被留「求救訊號」

苗栗縣30歲余姓男子出境泰國後失聯，家屬發現他出國前疑似受「辦貸款抽佣」話術詐騙，落入陷阱後被綁到柬埔寨詐騙園區，余男家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。