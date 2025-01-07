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嚴防春節火警及電動車起火 新北消防局赴慈濟實兵演練

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

春節期間用火、用電需求增加，為提升民眾防災意識及應變能力，新北市消防局今天上午至慈濟蘆洲靜思堂，舉行春節期間公共場所及電動車火災搶救示範演練，讓民眾熟悉電動車火警應變流程，並使消防人員熟悉救援策略，展現新北消防救災實力。

新北市消防局表示，春節期間許多公司行號因休連續假期，恐造成防火意識鬆懈，易引發重大火災。消防局特別在春節前舉辦7場春節搶救演練，目前已完成板橋愛買商場、中和大潤發、石碇服務區及三峽特力屋的演練，消防局將持續舉辦消防演練，提升全市防災應變能力。

新北市長侯友宜表示，隨著電動車使用量持續攀升，消防局已購置高科技救災器材，如消防機器人、防火毯、底盤瞄子及斷電插頭等，有效提升電動車火災處置效能。

呼籲市民進入公共場所時務必留意避難路線，確保有雙向避難出口。如遇火災應保持鎮定，立即通知周圍人員撥打119報案，並配合廣播及工作人員引導，避免推擠踩踏造成傷害，讓大家都能平安過好年。

消防人員演練電動車火警搶救流程。記者黃子騰／翻攝
消防人員演練電動車火警搶救流程。記者黃子騰／翻攝
新北市消防局在慈濟蘆洲靜思堂舉行火災搶救演練。記者黃子騰／翻攝
新北市消防局在慈濟蘆洲靜思堂舉行火災搶救演練。記者黃子騰／翻攝

春節 消防人員

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