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北市男警隊門口「突然倒地」 消防署：日均43人到院前無心跳

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

近日天氣持續寒冷，北台灣入夜溫度更恐跌10度，不少人受氣溫劇烈變化影響，造成心血管變化猝死，消防署統計，自元旦截至昨日，有258人因內科OHCA（到院前心肺功能停止）送醫，平均每日43人。

廖姓男子本月2日下午，走路行經台北市保安警察大隊松山區延壽街門口，突然倒地不起，門口站崗員警見狀，立刻上前拍打、確認狀況，並協助送醫，所幸他當時還有呼吸心跳，經救治後沒有生命危險。

北市保大指出，游姓警員在執行駐地維護勤務期間，發現年約20歲的廖男倒在大隊門口人行道上，認定有異立刻上前關心，同時通報勤務指揮中心陳姓警員亦透過監看駐地監視影像發現異狀，打119，協助送醫國軍松山醫院救治。

事後了解，廖男患有心血管疾病，過去也曾天冷突然倒地，被路過民眾報警求助，他清醒後直言已經有多穿衣服、戴手套保暖，孰料還是突然倒下，頻頻感謝警、消的熱心協助。

廖姓男子日前走路行經北市保安警察大隊駐地門口，疑因天冷突然倒下，員警見狀上前關心。記者翁至成／翻攝
廖姓男子日前走路行經北市保安警察大隊駐地門口，疑因天冷突然倒下，員警見狀上前關心。記者翁至成／翻攝
廖姓男子日前走路行經北市保安警察大隊駐地門口，疑因天冷突然倒下，員警見狀上前關心。記者翁至成／翻攝
廖姓男子日前走路行經北市保安警察大隊駐地門口，疑因天冷突然倒下，員警見狀上前關心。記者翁至成／翻攝

人行道 保暖 北市

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