嘉義6旬男騎車突倒地不治 相驗為心血管疾病造成

嘉義縣6旬歐姓男子昨天在廟宇聊天突感不適欲騎機車返家，中途倒地被發現送醫，急救後仍不治，檢警相驗死因為心血管疾病造成。警方呼籲天氣寒冷，若身體不適，須盡速就醫。

嘉義縣警察局水上分局表示，67歲、住太保市的歐姓男子昨天上午至村落的廟宇與友人聊天，後來感到身體不適，告知友人欲騎車返家休息，不料，中途人車倒地在一處巷口，雙腳踝還被機車壓住。

警方指出，當時陳姓大學生騎機車經過發現，立即扶起機車，發現歐男沒有反應，通報119救護車，緊急送醫急救後，仍於昨天中午宣告不治。

檢警相驗，歐男機車沒有被追撞痕跡，歐男身體也無外傷，並調閱其病歷，研判死因為心血管疾病造成。

水上分局今天呼籲，近來天氣寒冷，若有身體不適應盡速就醫，特別是有心血管疾病者，在感到胸悶、呼吸困難、冒冷汗等症狀時，當下就要請他人協助就醫，避免發生憾事。