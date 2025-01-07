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北市搭跨年舞台出人命 雇主提供250萬元予家屬

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自救贖方舟官方IG
照片取自救贖方舟官方IG
有關2025臺北跨年主舞台工安事故，臺北市政府積極調查並究責，勞檢處表示，6日下午已召開重大災害檢討會，釐清災害原因及責任，也函報勞動部職業安全衛生署核備。

工安死亡的工人，事後被證實是來自花蓮的阿美族歌手拉外．阿利克，更加引發各界關注。阿利克是家族名，很多的媒體報導或是網路文章都誤以為死者名為阿利克，誤解了阿美族的命名，其實不幸罹難者的名字是拉外。

目前初步認定，事故發生當下雇主未確實使勞工確實戴用安全帶，勞檢處依法開罰，承商「聯利媒體股份有限公司」及下包商「星船音響工程有限公司」各罰15萬元；下包商「享受娛樂有限公司」未使勞工確實使用安全帶，最高可處3年以下有期徒刑併科新台幣30萬元以下罰金。

勞檢處指出，113年12月25日事故發生當日，臺北市長蔣萬安即指示原民會及相關局處啟動關懷機制 ，並要求活動承商做好聯繫、協處、慰問等工作；觀光傳播局、原住民族事務委員會、社會局並前往慰問家屬，致贈慰問金共15萬元，施工雇主(活動承商下包商)亦於27日提供喪葬等緊急支應費用250萬元予家屬。6日勞動檢查處召開重大災害檢討會並依法裁罰，就是貫徹市府究責到底的決心。

聚傳媒

勞檢 阿美族

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