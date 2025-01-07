連燒3天未停！桃園觀音通訊公司大火釀汙染 環保局開罰

桃園市觀音工業區經建一路臻鼎集團子公司先豐通訊公司5日發生火警，內部存放大量毒化物，消防局派出上百名消防員救援，至今已連燒3日仍未停，引發民眾憂心會造成環境汙染。環保局指出，連續3日空氣品質監測目前數值尚在安全範圍內，但因消防廢水流入樹林溪，將開罰1萬元以上600萬元以下罰鍰。

桃園市消防局5日中午12時37分獲報，觀音區經建一路先豐通訊公司發生火警，立即派員到場救援，現場為地上五層、地下一層混凝土結構建築物，起火層位於B棟二樓工廠，內部存放大量毒化物及危險物品，包括硝酸、硫酸、鹽酸及雙氧水等化學物，火勢先從B棟二樓延燒至B棟三樓及A棟三樓，當晚7時19分控制火勢，但仍未全面撲滅，目前已連燒3日持續搶救中，消防局目前派遣消防車55輛、消防義消205名救援。

先豐通訊公司從事印刷電路板設計及製造販售，火警當時冒出大量濃煙且傳出陣陣惡臭，環保局當天示警下風處包括觀音區草漯里、新坡里、富林里、樹林里、草新里居民，盡量待在室內或外出戴口罩；附近民眾這幾天指出工業區全瀰漫煙霧，惡臭味難耐，擔心空氣跟水質有毒，希望災害趕快結束。

環保局指出，當天接獲火災通報後即派員至現場持續監控，接連3天分別在現場上下風處進行PID空氣品質監測，數值尚在安全範圍內，惟因大火產生異味，仍持續提醒下風處民眾盡量待在室內，減少外出，如需外出，請配戴口罩，敏感族群亦請多加注意防護。

環保局表示，目前現場持續於外部向火場內灑水降溫中，期間因消防廢水大量湧入，造成部分消防廢水應變不及，經廠內排入觀音產業園區雨水道，後續經該園區雨水放流口排入承受水體樹林溪，已違反水污染防治法第28條規定，並依同法第51條處1萬元以上600萬元以下罰鍰。