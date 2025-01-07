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連燒3天未停！桃園觀音通訊公司大火釀汙染 環保局開罰

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市觀音工業區經建一路臻鼎集團子公司先豐通訊公司5日發生火警，內部存放大量毒化物，消防局派出上百名消防員救援，至今已連燒3日仍未停，引發民眾憂心會造成環境汙染。環保局指出，連續3日空氣品質監測目前數值尚在安全範圍內，但因消防廢水流入樹林溪，將開罰1萬元以上600萬元以下罰鍰。

桃園市消防局5日中午12時37分獲報，觀音區經建一路先豐通訊公司發生火警，立即派員到場救援，現場為地上五層、地下一層混凝土結構建築物，起火層位於B棟二樓工廠，內部存放大量毒化物及危險物品，包括硝酸、硫酸、鹽酸及雙氧水等化學物，火勢先從B棟二樓延燒至B棟三樓及A棟三樓，當晚7時19分控制火勢，但仍未全面撲滅，目前已連燒3日持續搶救中，消防局目前派遣消防車55輛、消防義消205名救援。

先豐通訊公司從事印刷電路板設計及製造販售，火警當時冒出大量濃煙且傳出陣陣惡臭，環保局當天示警下風處包括觀音區草漯里、新坡里、富林里、樹林里、草新里居民，盡量待在室內或外出戴口罩；附近民眾這幾天指出工業區全瀰漫煙霧，惡臭味難耐，擔心空氣跟水質有毒，希望災害趕快結束。

環保局指出，當天接獲火災通報後即派員至現場持續監控，接連3天分別在現場上下風處進行PID空氣品質監測，數值尚在安全範圍內，惟因大火產生異味，仍持續提醒下風處民眾盡量待在室內，減少外出，如需外出，請配戴口罩，敏感族群亦請多加注意防護。

環保局表示，目前現場持續於外部向火場內灑水降溫中，期間因消防廢水大量湧入，造成部分消防廢水應變不及，經廠內排入觀音產業園區雨水道，後續經該園區雨水放流口排入承受水體樹林溪，已違反水污染防治法第28條規定，並依同法第51條處1萬元以上600萬元以下罰鍰。

環保局強調，現場已立即要求該公司於觀音產業園區雨水放流口及廠區側溝加派抽水車應變；今再至觀音產業園區雨水放流口採樣（樹林溪出海口旁），現場業者備有水車於周界及樹林溪出海口回抽中，目前未發現水質異常情形。

桃園市觀音工業區經建一路臻鼎集團子公司先豐通訊公司5日發生火警，現場不斷竄出黑煙，內部存放許多毒化物，至今已延燒3日尚未撲滅。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音工業區經建一路臻鼎集團子公司先豐通訊公司5日發生火警，現場不斷竄出黑煙，內部存放許多毒化物，至今已延燒3日尚未撲滅。記者周嘉茹／翻攝
火災現場因消防廢水大量湧入，造成部分消防廢水應變不及，經廠內排入觀音產業園區雨水道，後續排入承受水體樹林溪，已違反水污染防治法第28條規定，環保局依同法第51條處1萬元以上600萬元以下罰鍰。記者周嘉茹／翻攝
火災現場因消防廢水大量湧入，造成部分消防廢水應變不及，經廠內排入觀音產業園區雨水道，後續排入承受水體樹林溪，已違反水污染防治法第28條規定，環保局依同法第51條處1萬元以上600萬元以下罰鍰。記者周嘉茹／翻攝

環保局 觀音 雨水

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