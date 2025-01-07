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30歲男赴泰失聯3個月 警鎖定2台男IG疑被留「求救訊號」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

苗栗縣30歲余姓男子出境泰國後失聯，家屬發現他出國前疑似受「辦貸款抽佣」話術詐騙，落入陷阱後被綁到柬埔寨詐騙園區，余男家屬在高雄報案，警方已鎖定當時誘騙余男的兩男子偵辦。

前鎮分局一心路派出所去年10月28日接獲報案，報案的余姓女子指哥哥余男聯繫不上，擔心他的安全，員警查詢發現余男早在當月12日已從桃園機場出境前往泰國。

後來余女想起哥哥曾提及友人介紹「貸款投資」，還可以協助余男出國，懷疑哥哥被騙往柬埔寨變成「豬仔」。

因報案距今已近3個月，余男仍未返國，警方雖有鎖定兩名台灣籍張姓男子，並通知兩人到案說明，但兩人迄今仍未到案。

近日其中一名張姓男子接受媒體訪問，他的IG上出現許多則疑似是余男留的求救訊號，根據訊息余男疑已被帶到緬甸

前鎮警分局說，因兩名張姓男子尚未到案，全案將依妨害自由案調查，移送苗栗地方檢察署偵辦。

前鎮分局一心路派出所去年10月28日受理余男妹妹報案，但尚無余男消息。記者張議晨／翻攝
前鎮分局一心路派出所去年10月28日受理余男妹妹報案，但尚無余男消息。記者張議晨／翻攝

桃園機場 泰國 緬甸 詐騙

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