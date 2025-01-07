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國1銅鑼段貨車追撞緩撞車 自小客再追尾「整台剷起」

中央社／ 苗栗縣7日電

國道1號南下銅鑼路段今發生追撞事故，1輛小貨車先撞擊停在內側車道施工緩撞車，後方另1輛自小客車又不慎追撞，直接將貨車剷起，小客車卡在貨車車斗下，所幸無人受傷。

國道公路警察局第2大隊表示，事故發生在上午10時許，吳姓男子（47歲）駕駛小貨車行經國道1號南下142公里處銅鑼路段時，疑未注意車前狀況，撞擊停於內側車道執行植栽修剪任務之何姓男子（54歲）駕駛的施工緩撞車。

未料緊接著由李姓男子（45歲）駕駛的自小客車，也疑似未注意車前狀況，追撞小貨車，整台車幾乎將貨車車斗剷起，卡在車輪下。

警方指出，3車追撞事故現場無人受傷，各車駕駛人酒測值均為零，後續由國道警察第2大隊造橋分隊依規定處理，並呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。

國道1號南下銅鑼路段7日發生3車追撞事故，1輛小貨車先撞擊停在內側車道的施工緩撞車，後方另一輛自小客車疑似未注意車前狀況又不慎追撞，直接將貨車剷起卡在車斗下。（民眾提供）中央社
國道1號南下銅鑼路段7日發生3車追撞事故，1輛小貨車先撞擊停在內側車道的施工緩撞車，後方另一輛自小客車疑似未注意車前狀況又不慎追撞，直接將貨車剷起卡在車斗下。（民眾提供）中央社

國道 車禍

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