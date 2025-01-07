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高雄17歲少女移送少年法庭！撂9人找前男友理論 痛毆1男結果打錯人

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄17歲侯姓少女與21歲蔡姓前男友發生口角糾紛，少女撂9人找蔡男算帳，結果打錯人，害無辜的22歲陳姓男子受傷，連帶砸毀5輛機車，警方將少女移送少年法庭，成年共犯依妨害秩序、傷害及毀損罪法辦。

林園警分局調查，昨日深夜11點多，大寮區大同街發生打架事件，警方到場發現陳姓男子頭部、背部及肢體多處受傷，陳男稱跟對方完全不認識，不懂為何遭人毆打。

警方展開調查，發現是侯姓少女與蔡姓前男友發生糾紛，侯女得知蔡男下落後，便夥同林姓表弟等9人至大寮區大同街一帶找蔡男理論，只是蔡男不在場，少女同夥看到陳男在屋內，就持棍棒毆打，並砸毀5輛機車後逃逸。

警方鎖定逃逸的3輛機車追查，今日上午8點多，侯姓少女在家長陪同下到案說明，警方將少女移送少年法庭，陸續到案的成年共犯將依妨害秩序、傷害及毀損罪移送高雄地檢署偵辦。

侯姓少女撂人到大寮區找蔡姓前男友，造成1男遭痛毆受傷，警方追查共犯法辦。記者張議晨／翻攝
侯姓少女撂人到大寮區找蔡姓前男友，造成1男遭痛毆受傷，警方追查共犯法辦。記者張議晨／翻攝

傷害罪 未成年 高雄市

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