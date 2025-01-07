載3000顆鋰電池貨車起火 消防專家：戴口罩躲上風處

一輛載運太陽能儲能櫃的貨車昨天在國道一道虎尾交流道翻覆，因儲能櫃裝有3000顆鋰電池，起火燃燒，部分車道封閉。消防專家林金宏說，電動車起火常見於外力撞擊引發，建議電動車發生車禍後，趕緊下車，戴口罩站上風處，以免有毒氣體引響肺部呼吸道。

至於是否要滅火？林金宏說，電動車輛起火，一般滅火器難以滅火，需要大量水柱降溫、防火毯隔絕空氣，第一時間不要自行滅火，戴口罩遠離，馬上打119報案。

林金宏說，電動車鋰電池會起火燃燒，常見於車禍外部撞擊導致，例如藝人林志穎曾發生駕駛電動車自撞後，電動車快速起火燃燒的狀況，另外過去坊間有一些電動機車、自行車的電池品質不良，有過度充電、過度防電情形時，也會釀成火警。

林金宏建議，遇到電動車鋰電池火警時，因鋰電池會產生甲烷和氟化氫等氣體，建議站在上風處或戴口罩避難，以免氟化氫更會影響到呼吸道、肺部，若是手機鋰電池等小型設備，可泡水桶降溫，但若是電動車輛的話，一般滅火器難以滅火，需要防火毯、大量水柱降溫，才能有效撲滅火勢。

台中市消防局因應電動車越來越常見，去年4月間曾找來汽車業者分享電動車機構，實際說明電動車的電池模組、電池特性、感電風險、快速燃燒、有毒氣體及電動車搶救程序。

另外消防員也演練電動車起火後，在防火毯尚未到達時，如何透過頂舉器材將車輛抬升，以水線朝電池模組射水降溫；防火毯到達後，利用防火毯將起火電動車包覆，將水線固定於車底進行降溫，避免濃煙在空間內繼續蓄積，降低搶救風險。