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桃警1月20日起護鈔補鈔防搶 馬路防搶圍捕逼真嚇壞路人

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

農曆春節年關將近，金融機構現金交易數量龐大，易遭歹徒覬覦犯案，桃園市龍潭分局、中壢分局昨、今天相繼擴大辦理模擬金融防搶及攔截圍捕行動，一聲「不要動」，嚇壞路人，龍潭分局長鄭文銘今天下午表示，警方自1月20日起協助民眾護鈔、金融機構補鈔、巡邏防搶勤務及防詐，維護民眾春節安全。

今年農曆春節提早自本月25日起共9天假期，桃園市警局展開加強重要節日安全維護務工作，轄內10個分局陸續針對轄區金融機構進行防搶演練，讓金融人員配合熟悉防搶，龍潭警方率先在龍潭農會營業結束後辦理防搶演練，中壢分局今天下午也在轄區銀行辦理防搶演練，平鎮分局下周展開金融防搶演練，警方模擬歹徒作案手法，演練逼真，讓路過民眾、車輛誤會警方抓要犯嚇一跳。

警方在模擬防搶演練中，在金融機構人員配合下，迅速攔截圍捕模擬歹徒，金融機構亦趁演練強化自我防護能力，警方也向民眾宣導如何防詐、阻詐及春節期間小心詐騙、防竊、到金融機構領錢防搶等預防犯罪，播放宣導影片、發放文宣品，進行有獎徵答，宣導春節協助護鈔、補鈔行動，增加民眾春節防搶、防詐維護自我安全觀念。

龍潭、中壢分局表示，春節期間，為提升金融機構安全防護及行員自衛編組，強化金融機構防搶應變處置行動，尤其春節前，許多民眾提領大額鈔票風險，警方自本月20日至2月7日展開加強重要節日安全維護工作，協助護鈔、補鈔及巡邏防搶維護金融機構、民眾安全，並宣導加強肅竊和春節防詐騙，安心過年。

春節年關將至，警方辦理金融防搶及攔截圍捕演練行動逼真，讓路過人車嚇一跳。圖／警方提供
春節年關將至，警方辦理金融防搶及攔截圍捕演練行動逼真，讓路過人車嚇一跳。圖／警方提供
春節年關將至，警方辦理金融防搶及攔截圍捕演練行動逼真，讓路過人車嚇一跳。圖／警方提供
春節年關將至，警方辦理金融防搶及攔截圍捕演練行動逼真，讓路過人車嚇一跳。圖／警方提供
春節年關將至，警方辦理金融防搶及攔截圍捕演練行動逼真，讓路過人車嚇一跳。圖／警方提供
春節年關將至，警方辦理金融防搶及攔截圍捕演練行動逼真，讓路過人車嚇一跳。圖／警方提供

中壢 春節 桃園 警察 鈔票

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