烘爐地深夜炸街惹民怨 中和警2天取締38件開罰逾10萬

新北市中和區近期深夜時常有噪音車炸街，嚴重影響民眾安寧。中和警方為維護夜間寧靜及用路人品質，於2日及6日2天在違規改裝車輛出沒熱點執行聯合稽查，一共舉發38件非法改裝及其他交通違規，罰款金額超過10萬元，有效遏止改裝車歪風。

中和分局表示，歲末年終正值各公司行號舉辦年終尾牙，民眾餐敘機會增加易有酒駕交通事故發生。另年輕朋友邀約車聚出遊，部分車友改裝噪音車擾人清夢，導致民眾怨聲載道。

為維護夜間寧靜生活及用路人品質，中和警方2日在興南路2段399巷口往烘爐地、6日在環河西路3段與中原三街往永和等違規改裝車輛出沒熱點，調派警力執行聯合稽查勤務，打擊改裝噪音車輛。共計舉發非法改裝18件、無照駕駛5件及相關交通違規15件，依法告發900元至2萬4000元罰款，總罰款金額以最高罰計算超過10萬元，並將責令其檢驗與改善。