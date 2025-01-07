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烘爐地深夜炸街惹民怨 中和警2天取締38件開罰逾10萬

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市中和區近期深夜時常有噪音車炸街，嚴重影響民眾安寧。中和警方為維護夜間寧靜及用路人品質，於2日及6日2天在違規改裝車輛出沒熱點執行聯合稽查，一共舉發38件非法改裝及其他交通違規，罰款金額超過10萬元，有效遏止改裝車歪風。

中和分局表示，歲末年終正值各公司行號舉辦年終尾牙，民眾餐敘機會增加易有酒駕交通事故發生。另年輕朋友邀約車聚出遊，部分車友改裝噪音車擾人清夢，導致民眾怨聲載道。

為維護夜間寧靜生活及用路人品質，中和警方2日在興南路2段399巷口往烘爐地、6日在環河西路3段與中原三街往永和等違規改裝車輛出沒熱點，調派警力執行聯合稽查勤務，打擊改裝噪音車輛。共計舉發非法改裝18件、無照駕駛5件及相關交通違規15件，依法告發900元至2萬4000元罰款，總罰款金額以最高罰計算超過10萬元，並將責令其檢驗與改善。

中和分局指出，警方將持續與環保及監理單位執行聯合稽查，加強取締違法改裝車輛，以維用路人安全。

警方會同監理站人員執行聯合取締。記者黃子騰／翻攝
警方會同監理站人員執行聯合取締。記者黃子騰／翻攝
警方在中和區興南路往烘爐地方向直行聯合取締。記者黃子騰／翻攝
警方在中和區興南路往烘爐地方向直行聯合取締。記者黃子騰／翻攝
中和警方在重要路口執行擴大臨檢。記者黃子騰／翻攝
中和警方在重要路口執行擴大臨檢。記者黃子騰／翻攝

中和 噪音 罰款

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