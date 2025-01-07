湖口男尋仇情敵砍錯人 共犯幫滅證還瞎扯是要檢舉同夥

新竹縣湖口鄉一名周姓男子，去年1月晚間協助龔姓友人尋仇砍情敵，沒想到誤砍路過無辜的父女檔，事後周男拿凶刀準備滅證仍被警方逮獲，周男謊稱是私下打算交給熟識的刑警檢舉，但檢警根本查無此人，認定周男犯隱匿刑事證據罪，判處有期徒刑4個月。

判決書指出，事發是因龔姓友人懷疑女友與人曖昧，便約了陳姓及周姓男子在去年1月24日晚間埋伏尋仇，不過周男遲到，龔男便持開山刀、陳男持藍波刀，埋伏於女友工作地點附近的勝利路2段巷子當中，打算教訓情敵，沒想到因天色昏暗，竟誤認無辜的聶姓父女檔是情敵及女友。

龔男持開山刀不分青紅皂白，上前開嗆「你很囂張喔」，不等父女檔回過神來，便持刀揮砍，龔及陳持刀將無辜的父女檔砍到渾身傷，尤其被砍的年輕爸爸為了保護女兒，竟然被砍到殘廢，右大腿股四頭肌斷裂、左足底肌腱斷裂、右手第五指撕裂傷及脫位併韌帶斷裂等嚴重傷勢。

等周男開車到案發地時，龔男等人已經發現砍錯人一哄而散，周男便又開車前往會合，陳男便將行凶的藍波刀交給周男，要周男幫忙湮滅證據，但1月26日警方便循線找上門，並且查獲凶器。

周男坦承知情藍波刀是同夥陳男的凶刀，但他正準備外出要拿該凶刀去向基隆市警察局第四分局的「陳弘叡小隊長」檢舉同夥，不過檢警一查發現根本查無此人，不採信周男說詞。

新竹地院認定，周男隱匿的行為可能導致證物上所存跡證湮滅或毀損，徒增查緝困難性，不過衡量周男在審理時終能坦承犯行、尚知悔悟，因此最終依隱匿刑事證據罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金，全案仍可上訴。