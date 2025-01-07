快訊

不能再讓他任性！柯文哲二度羈押後首次北所律見 律師團力主抗告

嗆罷韓國瑜的柯建銘要失望了 在野封殺改選院長案

西藏大地震：死亡人數已攀升至53人

聽新聞
0:00 / 0:00

湖口男尋仇情敵砍錯人 共犯幫滅證還瞎扯是要檢舉同夥

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣湖口鄉一名周姓男子，去年1月晚間協助龔姓友人尋仇砍情敵，沒想到誤砍路過無辜的父女檔，事後周男拿凶刀準備滅證仍被警方逮獲，周男謊稱是私下打算交給熟識的刑警檢舉，但檢警根本查無此人，認定周男犯隱匿刑事證據罪，判處有期徒刑4個月。

判決書指出，事發是因龔姓友人懷疑女友與人曖昧，便約了陳姓及周姓男子在去年1月24日晚間埋伏尋仇，不過周男遲到，龔男便持開山刀、陳男持藍波刀，埋伏於女友工作地點附近的勝利路2段巷子當中，打算教訓情敵，沒想到因天色昏暗，竟誤認無辜的聶姓父女檔是情敵及女友。

龔男持開山刀不分青紅皂白，上前開嗆「你很囂張喔」，不等父女檔回過神來，便持刀揮砍，龔及陳持刀將無辜的父女檔砍到渾身傷，尤其被砍的年輕爸爸為了保護女兒，竟然被砍到殘廢，右大腿股四頭肌斷裂、左足底肌腱斷裂、右手第五指撕裂傷及脫位併韌帶斷裂等嚴重傷勢。

等周男開車到案發地時，龔男等人已經發現砍錯人一哄而散，周男便又開車前往會合，陳男便將行凶的藍波刀交給周男，要周男幫忙湮滅證據，但1月26日警方便循線找上門，並且查獲凶器。

周男坦承知情藍波刀是同夥陳男的凶刀，但他正準備外出要拿該凶刀去向基隆市警察局第四分局的「陳弘叡小隊長」檢舉同夥，不過檢警一查發現根本查無此人，不採信周男說詞。

新竹地院認定，周男隱匿的行為可能導致證物上所存跡證湮滅或毀損，徒增查緝困難性，不過衡量周男在審理時終能坦承犯行、尚知悔悟，因此最終依隱匿刑事證據罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金，全案仍可上訴。

基隆 女友 新竹

延伸閱讀

在女友與母親之間左右為難 獄方不敢讓王天佑單獨監禁

男星被誘騙失聯女友赴泰營救 急闢謠「已入園區」消息

新竹縣非營利幼兒園累計9座 14日將在湖口揭牌

柯文哲再被押「不出所料」 葉慶元曝關鍵原因：真的沒有不羈押的空間

相關新聞

儲能櫃翻覆起火恐國內首起 雲林消防局證實「運輸過程無規範」

國道一號虎尾交流道下方昨天中午一輛載著太陽能儲能櫃的大貨車翻覆，因內部電池受損，有爆炸之虞，周邊道路及國道一號南下虎尾交...

烘爐地深夜炸街惹民怨 中和警2天取締38件開罰逾10萬

新北市中和區近期深夜時常有噪音車炸街，嚴重影響民眾安寧。中和警方為維護夜間寧靜及用路人品質，於2日及6日2天在違規改裝車...

湖口男尋仇情敵砍錯人 共犯幫滅證還瞎扯是要檢舉同夥

新竹縣湖口鄉一名周姓男子，去年1月晚間協助龔姓友人尋仇砍情敵，沒想到誤砍路過無辜的父女檔，事後周男拿凶刀準備滅證仍被警方...

影／小吃店老闆計畫運毒 找旅客攜14公斤大麻闖關遭逮

關務署台北關與航警局安全檢查大隊於2024年7月間進行入境旅客託運行李X光儀檢時，發現一件行李之X光顯像有異，待一名泰國...

影／產婦突將臨盆塞車陣 員警獲報開道速送醫家屬感激

台南永康警分局今天表揚鹽行派出所警員蘇星宇、黃則勳，兩人「工作積極處置機警果決」，下班尖峰時間協助加快3倍時間、護送突然...

影／棋牌社當掩護 竹市警查獲「人聲鼎沸」麻將賭場

新竹市警察局第一分局接獲線報，轄內一處棋牌社疑以合法掩護非法，供賭客賭博麻將，24小時營業，人聲鼎沸，警方組成專案小組，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。