影／小吃店老闆計畫運毒 找旅客攜14公斤大麻闖關遭逮

關務署台北關與航警局安全檢查大隊於2024年7月間進行入境旅客託運行李X光儀檢時，發現一件行李之X光顯像有異，待一名泰國籍女性旅客提領通關時予以攔查，當場查獲託運行李箱內夾帶第二級毒品大麻共計13.955公斤。航警追查，發現主嫌竟是一名開小吃店的黃姓國人與另外3名股東，循線逮捕4人，訊後依違反毒品危害防治條例將相關人等移送桃檢偵辦並於近日起訴。

據了解，這批自泰國走私來台的第二級毒品大麻，毛重共計13.955公斤，市值超過新台幣2千萬元，航警攔查該女時，也同時逮捕在旁負責監視她的另名泰國籍男性犯嫌。負責運輸毒品的泰國籍女性犯嫌落網向航警表示，她收受約台幣10萬元酬勞及免費來台旅遊為代價，幫忙攜帶大麻來台。

航警指出，2名泰國籍犯嫌落網後，循線追查發現幕後涉案主嫌竟是一名黃姓小吃店負責人，主嫌及另外3名股東以其合法經營的餐飲事業掩飾，與泰國當地毒品供應鏈合作，安排泰國女子以旅遊名義入境台灣，實則在行李中夾帶真空包裝大麻，企圖躲避檢查。

航警透露，4名我國籍犯嫌在毒品運抵台灣前，就先行協調分工接貨事宜，想要藉機牟取暴利。全案於偵訊後，將6名犯嫌依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦並於近日起訴。航警也呼籲，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新台幣一千五百萬元以下罰金。

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