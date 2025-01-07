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儲能櫃翻覆起火恐國內首起 雲林消防局證實「運輸過程無規範」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

國道一號虎尾交流道下方昨天中午一輛載著太陽能儲能櫃的大貨車翻覆，因內部電池受損，有爆炸之虞，周邊道路及國道一號南下虎尾交流道外車道封閉，消防人員現場戒備，儲能櫃今晨起火燃燒，消防局預估要燒到下午3時熱反應結束，消防局證實儲能系統運輸過程無規範、設置免消防會勘。

雲林縣消防局二大隊副大隊長陳世朋表示，該儲能櫃內有3千多顆磷酸鋰鐵電池，昨車輛翻覆後，廠商即建議不要移動，直到熱反應結束，周邊道路已立即封閉，今晨近5時儲能櫃冒煙起火燃燒，據廠商提供資訊，燃燒時間需要四到十小時，保守估計今天下午3時才會解除警報。

雲林縣環保局今晨已派員到現場監測，副局長黃富義說，因現場有明顯黑煙，將評估是否違反空汙法進行裁處，現場將持續監控空汙狀況。

因應再生能源，國內儲能業者加速布局，內政部消防署2024年1月11日函釋「內政部訂定提升儲能系統消防安全管理指引」係供儲能系統火災風險評估、消防安全設備設置及緊急應變計畫制定時參採依循，未涉及消防法第10條及建築法第72條建築物於開工前須經消防機關審查消防安全設備圖說及發給使用執照前完成檢查之規定。」儲能系統免向消防機關申辦消防審查、查驗工作。

雲林縣消防局長林文山表示，儲能系統設置無需經過消防審查會勘，僅有安全指引，因在法律上不算危險物品，相關設備就連運輸過程的安全也有沒有相關規範，雲林發生儲能櫃貨車翻覆起火燃燒恐是國內首起，幸好平時已加強相關救災訓練，即刻應變，並透過消防機器人監測，降低災害發生。

國道一號虎尾交流道下方昨天中午一輛載著太陽能儲能櫃的大貨車翻覆，因內部電池受損，有爆炸之虞，周邊道路及國道一號南下虎尾交流道外車道封閉，消防人員現場戒備，儲能櫃今晨起火燃燒，消防局預估要燒到下午3時熱反應結束。記者陳雅玲／翻攝
國道一號虎尾交流道下方昨天中午一輛載著太陽能儲能櫃的大貨車翻覆，因內部電池受損，有爆炸之虞，周邊道路及國道一號南下虎尾交流道外車道封閉，消防人員現場戒備，儲能櫃今晨起火燃燒，消防局預估要燒到下午3時熱反應結束。記者陳雅玲／翻攝
國道一號虎尾交流道下方昨天中午一輛載著太陽能儲能櫃的大貨車翻覆，因內部電池受損，有爆炸之虞，周邊道路及國道一號南下虎尾交流道外車道封閉，消防人員現場戒備，儲能櫃今晨起火燃燒，消防局預估要燒到下午3時熱反應結束。記者陳雅玲／翻攝
國道一號虎尾交流道下方昨天中午一輛載著太陽能儲能櫃的大貨車翻覆，因內部電池受損，有爆炸之虞，周邊道路及國道一號南下虎尾交流道外車道封閉，消防人員現場戒備，儲能櫃今晨起火燃燒，消防局預估要燒到下午3時熱反應結束。記者陳雅玲／翻攝
國道一號虎尾交流道下方昨天中午一輛載著太陽能儲能櫃的大貨車翻覆，因內部電池受損，有爆炸之虞，周邊道路及國道一號南下虎尾交流道外車道封閉，消防人員現場戒備，儲能櫃今晨起火燃燒，消防局預估要燒到下午3時熱反應結束。記者陳雅玲／翻攝
國道一號虎尾交流道下方昨天中午一輛載著太陽能儲能櫃的大貨車翻覆，因內部電池受損，有爆炸之虞，周邊道路及國道一號南下虎尾交流道外車道封閉，消防人員現場戒備，儲能櫃今晨起火燃燒，消防局預估要燒到下午3時熱反應結束。記者陳雅玲／翻攝

國道 消防人員 火災 爆炸 車道 雲林

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