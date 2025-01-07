影／產婦突將臨盆塞車陣 員警獲報開道速送醫家屬感激

台南永康警分局今天表揚鹽行派出所警員蘇星宇、黃則勳，兩人「工作積極處置機警果決」，下班尖峰時間協助加快3倍時間、護送突然將臨盆產婦到急診，生產順利母子均安。

婦產科醫師表示，羊水破是生產徵兆，因羊水是胎兒的保護層，尤其是「未足月低位破水」，延誤就醫可能會造成子宮感染、胎兒早產，應該盡快就醫，如果突然發生而消防隊距離較遠、救護車到達時間較久而派出所在附近，警方協助開道確實可以降低風險。

鹽行派出所賴信宏說，3日下午5點多下班時間許潘姓男子神色慌張衝進派出所，緊張的說車上孕妻羊水已破即將臨盆，情況危急需立即送醫。他為了趕時間自己開車要去醫院，但當時正值下班時段，前往醫院的中華路、中正南路路段交通流量大，車陣龜速前進緩慢，心急如焚，路過派出所想到請警方協助。

警員蘇星宇、黃則勳表示，雖然醫院距離不是很遠，但擔心再拖延或請消防隊救護車來載孕婦，很可能錯失黃金救援時間，立馬駕巡邏車開道，一路開警示燈警笛，原本這段路在交通尖峰時段路程需至少15分鐘，還好大約5分多鐘就到醫院，醫護人員接手急送分娩室診治。

賴信宏說，打電話向潘男關心孕婦狀況，開心得知孕婦已順利生產，母女均安。潘姓男子十分感謝員警及時伸出援手平安護送孕婦就醫，讓夫婦喜悅迎接小生命誕生，「感激之情溢於言表」。