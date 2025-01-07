影／棋牌社當掩護 竹市警查獲「人聲鼎沸」麻將賭場

新竹市警察局第一分局接獲線報，轄內一處棋牌社疑以合法掩護非法，供賭客賭博麻將，24小時營業，人聲鼎沸，警方組成專案小組，經兩個月蒐證，日前持搜索票上門查緝，當場查獲15名賭客及2名櫃檯，並循線逮捕一名李姓負責人，全案警詢後依賭博罪嫌移送法辦。

警方指出，近期各縣市出現許多麻將館、棋牌社等場所，這些場所表面上利用推廣、娛樂性或是競技為名掩人耳目，實際卻是一個個的賭窟。

警方調查，該場所以棋牌社申請營業登記，美其名是交流及推廣國粹為號召，卻24小時營業，年關將近，該場所入夜後卻人潮湧動，上門顧客絡繹不絕，引人疑竇。

經專案小組報請新竹地檢檢察官指揮偵辦，歷經兩個月蒐證，日前持搜索票前往查緝，當場查獲一批賭客與櫃檯人員，並查扣賭金2萬2220元、會員卡50張、工作機2台、麻將4副、搬風4個、16個牌尺、卡式籌碼4副及骰子12個，於同天拘提50多歲李姓負責人。

專案小組查扣現場帳冊後發現，該麻將館雖以1分鐘1塊錢做抽頭金，聽起來相當平價，但因麻將館上門顧客多為年長者，平均每打一將需耗時2小時，換算起來該麻將館月收入竟破百萬，謀取的暴利令人瞠目結舌。