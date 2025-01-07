影／台中女子誤信假中獎資訊到派出所詢問 員警誇她聰明會求證

台中一名女子接到假中獎資訊本想匯款，途中經過大雅警分局潭北派出所，心想問看看警察，派出所員警聽她描述過程立即說明這是詐騙手法，及時阻詐，也稱讚女子會向警方求證很聰明。

本月2日晚上，大雅警分局潭北派出所警員張維哲值勤時，20歲林姓女子到派出所問，她當天在通訊軟體(Instagram)上看到相機抽獎廣告訊息，點進去網頁諮詢客服人員相關事宜，客服人員立即告知林女有抽中相機，金額大約8萬元，但因相機金額過大需要進行身分核對以及繳納保證金，要求林女寄送身分證一張、提款卡一張、1萬元至指定地點。

女子和對方通話過程被要求不得掛斷電話，否則視同放棄領獎，林女不疑，到住家附近超商要辦理匯款及寄送程序，途中經過潭北派出所靈機一動，下車先問警察，警方得知情況了解案情來龍去派後，發現女子遇到假中獎詐騙，現場解釋相關詐騙方式並上網搜尋相關詐騙手法給她看，林女才知道被詐騙，在警方解說下及時勸阻女子匯款，成功阻詐幣1萬元、提款卡及身分證。