煞風景！苗栗130縣道「雲海秘境」查獲業者濫倒廢棄物

苗栗縣130縣道是縣內著名風景線，在大湖薑麻園一帶還有「雲海秘境」，不料今年剛開年就發現不肖業者在大白天濫倒，警方接獲民眾通報趕往現場，當場查獲林姓男子帶2名移工濫倒一般事業廢棄物，全案移送法辦。

苗栗縣大湖警分局南湖與校林派出所1月3日上午10點多，獲報大湖鄉130縣道29.9公里薑麻園路段有人傾倒廢棄物，警方獲報後立即趕赴現場，當場查獲72歲林姓男子與2名男性 泰籍移工涉嫌濫倒。

警方初步調查，3人疑似貪圖方便，駕小貨車從台中載運廢棄物到大湖山區傾倒，警方查獲人車後，通報環保局人員到場，稽查員認定濫倒的廢棄物為一般事業廢棄物，並開立稽查紀錄，全案依違反廢棄物清理法移送苗栗地檢署偵辦。

警方表示，130縣道從苑裡、三義通往大湖薑麻園，沿線盛產桃李、高接梨等水果及生薑，沿線休閒農場、民宿多，還有「出關古道」，在聖衡宮一帶高處常有雲海美景，吸引許多遊客採果、賞景及健行，濫倒垃圾行徑簡直是煞風景。

苗栗縣環保局統計去年縣內發現濫倒事件共有60件，比前一年案件增加，大湖地區去年多次發現濫倒，鄉長黃惠琴也火大，呼籲鄉親一起注意可疑車輛並通報，防止濫倒案件。