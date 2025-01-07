快訊

美國首起「人類禽流感」死亡 患者感染原因、身分曝光

光陽搶不回龍頭但奇襲Gogoro 三陽今年繼續笑看戰局？

他氣LINE這些功能「完全不需要」！網100%點頭：會爆音嚇死超討厭

新北樹林機車行火警撲滅 空氣品質恢復正常

中央社／ 新北7日電

新北市消防局今天表示，樹林區柑園街二段1家機車行清晨近6時發生火警，燃燒何物及起火原因待查。環保局指出，火勢撲滅後，目前空氣品質恢復正常，解除空品示警。

消防局表示，這起機車行火警位於樹林區柑園街二段的建築1樓冒煙，將近6時據報後，百餘人與救災車輛前往搶救。

清晨6時29分，火勢被控制。消防局指出，屋內無人，7時4分火勢撲滅，初估燃燒面積100坪，燃燒何物、起火原因待查。

因大火與濃煙密布，環保局一度發布空氣品質示警，區域包括新北市樹林區、鶯歌區、三峽區及桃園市八德區，呼籲民眾緊閉門窗，待火勢撲滅後再開窗，外出記得戴口罩。

環保局表示，依據7時38分偵測數據顯示，周遭感測器數值已於正常範圍，空氣品質均正常，解除空品示警。

環保局 空氣品質

延伸閱讀

搭車只要1元！美國運通正式支援新北捷運輕軌感應支付，搭乘淡海、安坑輕軌線享限時優惠

土城樹林線招商 信義開發傳捷報

金門5天18起田野火警 消防籲勿隨意焚燒物品

捷運土城樹林線 LG17站開發案招商成功估2026開工

相關新聞

國1南下虎尾交流道滿載鋰電池貨車起火 出動機器人搶救控制火勢

一輛載有大型太陽能鐘電儲能櫃的大貨車昨天行經國道一號雲林縣虎尾段南下交流道，下交流道左轉往斗六方向時不慎翻覆，冒出白煙，...

鋰電池火警只能動用科技救火 熱像儀機器人出動監控13小時

國道1高公路雲林虎尾交流道下，昨天下午載有大型的太陽能鋰電池儲能櫃的大貨車翻覆，因鋰電池容易發熱起火，由於車輛貨櫃上的儲...

影／樹林機車行清晨突起火 半小時撲滅

新北市樹林區柑園街二段一間機車行清晨近6時突然冒煙起火，濃煙直竄天際，警消獲報後趕往現場，約半小時便將火勢控制、撲滅，所...

影／見星宇K董推薦股票…台中婦人被騙1600萬 警抓12人

台中市六旬退休婦人在去年間，在臉書看到星宇航空董事長張國煒推薦的股票投資廣告，不知是詐騙集團所假冒，婦人加LINE好友後...

與妻吵架後男子欲跳海輕生 警消深夜緊急出動救回

台中日前一名年約20歲黃姓男子因與妻子吵架而負氣離家，情緒低落之下試圖跳海輕生，黃妻心急如焚報警，大甲分局海墘派出所獲報...

滿載3千顆鋰電池 太陽能儲能櫃貨車翻覆起火…國道虎尾南下外車道封路

國道一號虎尾交流道下方昨天中午一輛大貨車翻覆，貨車載送物品為太陽能儲能櫃，因內部電池受損，有爆炸之虞，消防人員現場戒備，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。