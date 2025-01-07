新北樹林機車行火警撲滅 空氣品質恢復正常
新北市消防局今天表示，樹林區柑園街二段1家機車行清晨近6時發生火警，燃燒何物及起火原因待查。環保局指出，火勢撲滅後，目前空氣品質恢復正常，解除空品示警。
消防局表示，這起機車行火警位於樹林區柑園街二段的建築1樓冒煙，將近6時據報後，百餘人與救災車輛前往搶救。
清晨6時29分，火勢被控制。消防局指出，屋內無人，7時4分火勢撲滅，初估燃燒面積100坪，燃燒何物、起火原因待查。
因大火與濃煙密布，環保局一度發布空氣品質示警，區域包括新北市樹林區、鶯歌區、三峽區及桃園市八德區，呼籲民眾緊閉門窗，待火勢撲滅後再開窗，外出記得戴口罩。
環保局表示，依據7時38分偵測數據顯示，周遭感測器數值已於正常範圍，空氣品質均正常，解除空品示警。
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