影／見星宇K董推薦股票…台中婦人被騙1600萬 警抓12人

台中市六旬退休婦人在去年間，在臉書看到星宇航空董事長張國煒推薦的股票投資廣告，不知是詐騙集團所假冒，婦人加LINE好友後，下載「萬〇國際」的手機APP後，陸續交付1600多萬元的積蓄，對方僅出金230萬元，婦人發現被騙報警，台中市刑大陸續收網帶回鄭姓車手頭的12人，檢方聲押一人，去年底依詐欺等罪起訴。

台中市一名六旬退休婦人在去年5月間間從臉書看到「星宇航空-張國煒推薦」的股票投資廣告，婦人點閱連結加入LINE好友後，對方稱有飆股老師可帶領操作股票，已有很多學員獲得高利率報酬，邀請她下載「萬O國際」APP操作股票。

婦人發現投入的積蓄在該APP的累積獲利金額不斷增加，陸續面交現金儲值1600萬元，且帳面數字已獲利6400萬元，投資報酬率達300%，婦人陸續分9次提領230餘萬元獲利，但不知其時是自己付出的積蓄，直至該婦女欲向該中心提領全數投資獲利時，對方要求再繳交600萬元服務費才能領出。

婦人與對方討價還價，備妥300萬元現金，準備面交時，友人提醒可能被騙，婦人報警後，警方先抓到領款的方姓車手（20歲），後續再陸續查緝鄭姓車手頭（23歲）等11人到案，查扣偽造之識別證、存款憑證、契約書及手機等證物，其中方遭檢方聲押獲准。

台中地檢署先依加重詐欺、洗錢、組織等罪，起訴鄭等12人，另外擴大追查操作APP詐騙的其餘共犯。