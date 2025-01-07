快訊

美國首起「人類禽流感」死亡 患者感染原因、身分曝光

光陽搶不回龍頭但奇襲Gogoro 三陽今年繼續笑看戰局？

他氣LINE這些功能「完全不需要」！網100%點頭：會爆音嚇死超討厭

聽新聞
0:00 / 0:00

影／見星宇K董推薦股票…台中婦人被騙1600萬 警抓12人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市六旬退休婦人在去年間，在臉書看到星宇航空董事長張國煒推薦的股票投資廣告，不知是詐騙集團所假冒，婦人加LINE好友後，下載「萬〇國際」的手機APP後，陸續交付1600多萬元的積蓄，對方僅出金230萬元，婦人發現被騙報警，台中市刑大陸續收網帶回鄭姓車手頭的12人，檢方聲押一人，去年底依詐欺等罪起訴。

台中市一名六旬退休婦人在去年5月間間從臉書看到「星宇航空-張國煒推薦」的股票投資廣告，婦人點閱連結加入LINE好友後，對方稱有飆股老師可帶領操作股票，已有很多學員獲得高利率報酬，邀請她下載「萬O國際」APP操作股票。

婦人發現投入的積蓄在該APP的累積獲利金額不斷增加，陸續面交現金儲值1600萬元，且帳面數字已獲利6400萬元，投資報酬率達300%，婦人陸續分9次提領230餘萬元獲利，但不知其時是自己付出的積蓄，直至該婦女欲向該中心提領全數投資獲利時，對方要求再繳交600萬元服務費才能領出。

婦人與對方討價還價，備妥300萬元現金，準備面交時，友人提醒可能被騙，婦人報警後，警方先抓到領款的方姓車手（20歲），後續再陸續查緝鄭姓車手頭（23歲）等11人到案，查扣偽造之識別證、存款憑證、契約書及手機等證物，其中方遭檢方聲押獲准。

台中地檢署先依加重詐欺、洗錢、組織等罪，起訴鄭等12人，另外擴大追查操作APP詐騙的其餘共犯。

台中市刑大隊呼籲，目前詐欺集團多數透過社群網站或通訊軟體誘騙民眾，應慎選投資及交友管道，若有標榜「高獲利」、「穩賺不賠」等口號的投資商品極有可能是詐騙，務必審慎為之；另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。

台中市六旬婦人因歹徒假造的投資APP被騙上千萬，警方循線帶回車手頭等12人送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市六旬婦人因歹徒假造的投資APP被騙上千萬，警方循線帶回車手頭等12人送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市六旬婦人因歹徒假造的投資APP被騙上千萬，警方循線帶回車手頭等12人送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市六旬婦人因歹徒假造的投資APP被騙上千萬，警方循線帶回車手頭等12人送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市六旬婦人因歹徒假造的投資APP被騙上千萬，警方循線帶回車手頭等12人送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市六旬婦人因歹徒假造的投資APP被騙上千萬，警方循線帶回車手頭等12人送辦。記者陳宏睿／翻攝

台中市 詐欺 詐騙集團 車手

延伸閱讀

打造創新客戶互動模式 富邦產險數位理賠服務整合至LINE官方帳號

苗栗縣政府科長LINE帳號被「奪舍」 2小時內3人好心借錢遭詐

星宇 斥資5億建新總部

朝陽科大生閃車亡來不及圓夢 父悲痛代領星宇錄取書：這是你的榮譽

相關新聞

國1南下虎尾交流道滿載鋰電池貨車起火 出動機器人搶救控制火勢

一輛載有大型太陽能鐘電儲能櫃的大貨車昨天行經國道一號雲林縣虎尾段南下交流道，下交流道左轉往斗六方向時不慎翻覆，冒出白煙，...

鋰電池火警只能動用科技救火 熱像儀機器人出動監控13小時

國道1高公路雲林虎尾交流道下，昨天下午載有大型的太陽能鋰電池儲能櫃的大貨車翻覆，因鋰電池容易發熱起火，由於車輛貨櫃上的儲...

影／樹林機車行清晨突起火 半小時撲滅

新北市樹林區柑園街二段一間機車行清晨近6時突然冒煙起火，濃煙直竄天際，警消獲報後趕往現場，約半小時便將火勢控制、撲滅，所...

影／見星宇K董推薦股票…台中婦人被騙1600萬 警抓12人

台中市六旬退休婦人在去年間，在臉書看到星宇航空董事長張國煒推薦的股票投資廣告，不知是詐騙集團所假冒，婦人加LINE好友後...

與妻吵架後男子欲跳海輕生 警消深夜緊急出動救回

台中日前一名年約20歲黃姓男子因與妻子吵架而負氣離家，情緒低落之下試圖跳海輕生，黃妻心急如焚報警，大甲分局海墘派出所獲報...

滿載3千顆鋰電池 太陽能儲能櫃貨車翻覆起火…國道虎尾南下外車道封路

國道一號虎尾交流道下方昨天中午一輛大貨車翻覆，貨車載送物品為太陽能儲能櫃，因內部電池受損，有爆炸之虞，消防人員現場戒備，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。