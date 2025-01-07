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與妻吵架後男子欲跳海輕生 警消深夜緊急出動救回

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中日前一名年約20歲黃姓男子因與妻子吵架而負氣離家，情緒低落之下試圖跳海輕生，黃妻心急如焚報警，大甲分局海墘派出所獲報後來到大安濱海公園，立即聯繫海巡及消防單位展開聯合搜索展開行動，將載浮載沉的黃男從海裡救回。

大甲分局表示，黃男日前和妻子吵架，離家出走後，讓家人驚恐萬分，妻子緊急撥打110報案請求警方協尋，經由手機發話位置追蹤，男子最近一次手機基地台位置在大安區中山北路大安濱海樂園附近。

大甲海墘派出所接獲報案後，立即展開行動，根據追蹤位置，警方迅速在岸邊堤防附近找到男子的白色機車，但未見黃男蹤影，警方指出當時正值漲潮，海浪不斷上升，警方初步判斷男子可能已進入海中，並迅速聯繫海巡及消防單位展開聯合搜索。

歷經1小時緊急搜救，救援人員於凌晨1時許利用探照燈發現在海浪中載浮載沉的黃男，警方一邊呼喊確認其仍有意識，一邊設法將其營救上岸；但黃男因長時間泡在冰冷海水中出現失溫跡象而瑟瑟發抖，所幸檢視身體無大礙且無明顯外傷，經警方提供熱飲、沖洗熱水澡及更換衣物使其快速恢復體力及意識。

黃男妻子接到警方報平安的電話後，也立刻趕赴港墘派出所，見到丈夫平安無恙，兩人不禁潸然淚下，同時對警消海巡的深夜出動救援，深表抱歉及感激。

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大甲海墘派出所獲報後，迅速在大安濱海公園岸邊堤防附近找到男子，並聯繫海巡及消防單位展開聯合搜索。圖／大甲分局提供
大甲海墘派出所獲報後，迅速在大安濱海公園岸邊堤防附近找到男子，並聯繫海巡及消防單位展開聯合搜索。圖／大甲分局提供
大甲海墘派出所獲報後，迅速在大安濱海公園岸邊堤防附近找到男子，並聯繫海巡及消防單位展開聯合搜索。圖／大甲分局提供
大甲海墘派出所獲報後，迅速在大安濱海公園岸邊堤防附近找到男子，並聯繫海巡及消防單位展開聯合搜索。圖／大甲分局提供

位置 情緒低落 意識 海巡

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