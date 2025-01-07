鋰電池火警只能動用科技救火 熱像儀機器人出動監控13小時

國道1高公路雲林虎尾交流道下，昨天下午載有大型的太陽能鋰電池儲能櫃的大貨車翻覆，因鋰電池容易發熱起火，由於車輛貨櫃上的儲能櫃不斷冒煙，現場消防隊不能太靠近，相關人員透露，冒煙係為正常的熱反應。為防意外只能出動消防機器人靠近貨車，近距離透過熱像儀監控電池溫度變化。

據目擊者說，當時後車斗所載的不明東西，在車子翻覆後不久即不斷冒出白煙，好像要爆炸，很可怕，貨車司機趕緊跑出車外，並告訴趕來救援的消防隊所載是大型鋰電池。

昨晚包括廠商及縣府人員陸續趕到現場，因過去未曾處理類似電池意外，尤其像這種組裝的大型儲能櫃，看起來雖只冒煙沒有立即性危險，但消防人員不敢掉以輕心，經不斷研商，為避免發生意外，昨晚雲林縣府決定封閉交流道下的縣道，持續監控。

因鋰電池屬敏感性高的化學物質，相關人員透露，冒煙是鋰電池正常的熱反應，為避免電池持續升溫甚至起火，只好出動消防機器人靠近貨車進行測溫。消防隊說，機器人有熱像儀裝置，隨時可把鋰電池溫度傳出，作為處理方式的研判。

據指出，這部大儲能櫃是由許多鋰電池組裝串連，因內含各種化學金屬類物質，加上內部電池受損情況及櫃內氣體壓力不明，因此，廠商建議不要移動，靜置至反應結束，櫃內壓力蓄積過大可能有產生爆炸之虞。

昨天下午約六時出動機器人監測，到今天凌晨兩點多，所測溫度都維持在40度至50度上下，都算正常，消防人員說，如果溫度沒有持續上升或冒出大量的煙，經過技師判斷後，才可解除警報，但若溫度持續上升甚或起火，則要採取不同的救火方式，如同處理電動車火燒車一般，以降溫方式讓火體燒燼。