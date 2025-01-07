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滿載3千顆鋰電池 太陽能儲能櫃貨車翻覆起火…國道虎尾南下外車道封路

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

國道一號虎尾交流道下方昨天中午一輛大貨車翻覆，貨車載送物品為太陽能儲能櫃，因內部電池受損，有爆炸之虞，消防人員現場戒備，儲能櫃今晨噴射冒煙起火燃燒，高速公路南下外車道已緊急封閉。

該貨車的儲能櫃內有約3千多顆磷酸鋰鐵電池，電量50%，由貨車載送欲前往斗六，不料才剛下虎尾交流道即發生翻覆。

據了解，該太陽能儲能櫃由加國太陽能股份有限公司承包，委託京貿交通股份公司負責載送往斗六市雲林科技工業區旭昇一有限公司進行安裝。

廠商告知消防人員，因內部電池受損情況及櫃內氣體壓力不明，建議不要移動，靜置至反應結束，且櫃內壓力蓄積過大可能有爆炸之虞，建議於交流道附近路口車流管制，昨下午虎尾交流道級橋下路段即管制封閉。

消防人員出動消防機器人、水庫車現場戒備，今天清晨近5時太陽能儲能櫃發生起火噴射冒煙狀況，反應後，櫃體溫度60度，太陽能儲能櫃燃燒，目前高速公路南下外車道封閉，該橋下路段也封閉中。

雲林縣政府表示，該段為斗六市及虎尾鎮對外重要連絡幹道之一，因鋰電池載運貨車翻覆，考量人及車輛通行安全，故辦理橋下封閉道路，高鐵往台1線方向，請改由縣道145線或雲71線，台1線往高鐵方向，請改由台1線或雲74線。

國道一號南下虎尾交流道下方昨發生載有太陽能儲能櫃的貨車翻覆，戒備約16小時後，今晨起火燃燒。記者陳雅玲／翻攝
國道一號南下虎尾交流道下方昨發生載有太陽能儲能櫃的貨車翻覆，戒備約16小時後，今晨起火燃燒。記者陳雅玲／翻攝
國道一號南下虎尾交流道下方昨發生載有太陽能儲能櫃的貨車翻覆，戒備約16小時後，今晨起火燃燒。記者陳雅玲／翻攝
國道一號南下虎尾交流道下方昨發生載有太陽能儲能櫃的貨車翻覆，戒備約16小時後，今晨起火燃燒。記者陳雅玲／翻攝
國道一號南下虎尾交流道下方昨發生載有太陽能儲能櫃的貨車翻覆，戒備約16小時後，今晨起火燃燒。記者陳雅玲／翻攝
國道一號南下虎尾交流道下方昨發生載有太陽能儲能櫃的貨車翻覆，戒備約16小時後，今晨起火燃燒。記者陳雅玲／翻攝

斗六 消防人員 爆炸

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