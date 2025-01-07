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國1南下虎尾交流道滿載鋰電池貨車起火 出動機器人搶救控制火勢

聯合報／ 記者蔡維斌陳雅玲／雲林即時報導

一輛載有大型太陽能鐘電儲能櫃的大貨車昨天行經國道一號雲林縣虎尾段南下交流道，下交流道左轉往斗六方向時不慎翻覆，冒出白煙，消防隊趕到因鋰電池有可能起火爆炸，除採取封路，也出動消防機器人採取溫度監控，直至今天清晨約五時許，貨車起火，消防隊對周邊噴水降溫，將讓鋰電池燒到結束。

昨天下午約一時許，一輛載有一座太陽儲能專用的大型鋰電池儲能櫃，由一輛大貨車裝載將運往斗六工業區的發電儲能站，不料貨車虎尾下交流道翻覆涵洞前路旁，不時冒出白煙。

司機很快從貨車鑽出逃離並無受傷，消防隊據報趕到，得知所載是高危險性鋰電池，馬上再撤離百公尺外監控，警方也封閉單側路段，並與太陽能公司取得聯繫，並透過視訊了解現場情況，據了解外國工程技師也參與如何戒備或搶救鋰電池。

由於鋰電池可能起火爆炸，雲林縣府昨晚緊急發布封閉高速公路交流道的雲145乙縣道約三百公尺路段，請通往高鐵站或台一線省道的車輛改道行駛。

據了解，這座太陽能鋰電儲能櫃，是由許多鋰電池串連而成，像是一座大型的鋰電池，鋰電池頭受激烈碰撞，因貨車所撞造成櫃內損失的情況不明，致專家建議不要靠近，只有靜置觀察。

因此，消防車只在約百公尺外，再透過熱像儀機器人靠近隨時偵測車體溫度，從昨天到今天清晨約五時許，儲能櫃開始冒出大量白煙，進而出現火光，過不久開始大量起火燃燒，但並未出現爆炸現象。

消防機器人以近距離方式為車體溫，防止火勢蔓延週邊，消防局指出，鋰電池打火方式不同於一般救火，不可直接噴灌電池火體，只能從週邊噴水降溫，直至電池內部的作用結束才停止，再清理火場。

至於火勢還要燒多久，消防局仍無法確認，目前仍由機器人並出動空拍機，全力控制火勢中。

載有大型鋰電池的貨車今晨起火燃燒，消防隊以機器人噴灌貨車車體，以免險擴大。圖／消防局提供
載有大型鋰電池的貨車今晨起火燃燒，消防隊以機器人噴灌貨車車體，以免險擴大。圖／消防局提供
載有大型鋰電池的貨車今晨起火燃燒，消防隊以機器人噴灌貨車車體，以免險擴大。圖／消防局提供
載有大型鋰電池的貨車今晨起火燃燒，消防隊以機器人噴灌貨車車體，以免險擴大。圖／消防局提供
載有大型鋰電池的貨車今晨起火燃燒，消防隊以機器人噴灌貨車車體，並透過無人機空中監控，以免險擴大。圖／消防局提供
載有大型鋰電池的貨車今晨起火燃燒，消防隊以機器人噴灌貨車車體，並透過無人機空中監控，以免險擴大。圖／消防局提供
載有大型鋰電池的貨車今晨起火燃燒，消防隊以機器人噴灌貨車車體，並透過無人機空中監控，以免險擴大。圖／消防局提供
載有大型鋰電池的貨車今晨起火燃燒，消防隊以機器人噴灌貨車車體，並透過無人機空中監控，以免險擴大。圖／消防局提供

國道 消防隊 爆炸 監控 雲林 高速公路

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