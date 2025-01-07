恐起火爆炸！載運大型鋰電池貨車虎尾交流道翻覆 全面封路戒備至今午

一輛載有鋰電池的大貨車昨天下午行經國道1雲林虎尾交流道時，在交流道下涵洞前，疑因轉彎不當翻覆，無人受傷，但車上鋰電池傳出一度冒煙，可能有起火爆炸之虞，消防車只能在遠距監控，雲林縣府基於安全，昨晚決定將交流道下的雲145乙線縣道車道封閉至今天中午，再視情況開放。

一輛載有太陽能儲能鋰材質電池的大貨車，準備將電池運往斗六科技工業區，昨天下午約1時許，南下到虎尾下交流道，車輛在145乙縣道的路口，準備左轉往斗六方向行駛時，整輛大貨車在涵洞前失去重心，整輛車翻覆。

當時因車速不快，但車輛側翻後不斷冒煙，司機並未受傷，趕緊逃離貨車，因車上載有大型鋰電池，數量並不清楚，司機趕緊報案，消防車火速趕到，但因鋰電池受到碰撞或擠壓，很容易起火甚至有爆炸之虞。

因此，消防車到達現場也不敢馬上靠近，在距離約百公尺外待命監控，警方馬上封鎖雲145乙線往斗六方向約兩百公尺包括涵同的車道，消防單位透過司機和太陽能公司取得聯繫，並研究如何處理。

但因車內鋰電池的危險性難以掌握，一時之間也無法處理，警方封鎖車道並嚴禁任何人靠近，直到晚間大貨車仍「躺」在現場，雲林縣府晚間發出封路訊息，指基於安全考量，將暫時封閉縣道145乙線虎尾段的雙向車道，即高速公路涵洞兩側約兩百公尺路段全面封閉，也請用路人改由其他替代道路。