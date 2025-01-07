獨／高雄警車今年起提高千萬超額保險 因這事記取教訓

高雄警用汽車往年僅投保一般強制汽車責任險，但2022年10月1日旗山警分局陳姓警員開警備車載著黃姓同事，追捕未戴安全帽的騎士與對向BMWX6轎車相撞，造成3車受損，BMW駕駛重傷成植物人，因肇責比重警車過失多，各分局以此案為警惕，今年起全市警車超額保險達1000萬。

高雄旗山警分局杉林分駐所陳姓與黃姓警員於2022年10月1日為追趕沒戴安全帽騎士，與對向BMWX6轎車相撞，車禍共造成3車受損，BMW顏姓男駕駛頭部受傷昏迷變成植物人。

橋頭地院審理後，法官勘驗事故路口，陳員為支道車、顏男為幹道車，兩車屬於直角交會，縱使陳有鳴警示燈、警笛，仍應減速至隨時可停止程度，陳卻貿然左轉，導致顏男撞上，雖顏男超速、未避讓警車為肇事主因，但陳員也有過失責任。

法官認為，警備車執勤時雖有道路優先權，但並未免除注意義務，何況執勤行駛方式危險，更應顧及其他車輛安全，否則反失保護人民、防衛治安初衷；顏男對於事故雖有過失，仍無法免除陳員責任，依過失重傷害罪，陳被判刑6月。可上訴。

至於顏姓男子過失部分，因他變成植物人，去年5月已被少家法院裁定監護宣告，法院目前裁定停止審判。

這起警車肇事的車禍案例，由於一般強制車禍責任險理賠金不夠理賠，市警局評估警察在追捕犯罪嫌疑人、交通違規案件，有可能遭歹徒衝撞，甚至出勤時不小心被追撞或發生車禍，加上市區超跑、名車多，不守交通規則的人大有人在，警車執勤沒絕對路權，警方在執勤上有時開警鳴器也有被撞的風險。

為防止類似狀抗再發生，以及保險理賠金太少，事後還得四處募款的窘境，市警局為保障員警執勤權益，並記取旗山分局警車執勤中肇事的教訓，決定提高警用汽機車理賠金額。