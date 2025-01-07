聽新聞
0:00 / 0:00

4歲女童臉、腿有傷 師被依傷害罪送辦

聯合報／ 記者邱瑞杰劉懿萱／新北報導

新北市瑞芳區一所私立幼兒園陳姓女老師，管教時涉嫌打傷女童，警方依傷害罪嫌將她函送法辦。教育局昨表示，若陳女違法屬實，最重可罰60萬元，且終身不得擔任教保服務人員。傳幼兒園已拒絕女童上學，教育局將媒合鄰近幼兒園接手。

園方表示，此事已進入司法程序，交由檢警調查，未再多做說明。

劉姓男子表示，4歲女兒領有身心障礙手冊，幼兒園「娃娃車」在1月2日下課後，將女兒送到親戚家中，親戚發現腳部有被棍子打的傷痕，耳朵整片紅腫瘀血，他得知後非常痛心。

劉男說，當天詢問園方女兒為何會受傷，園方曾回覆，教保員承認有打小孩，他追問原因，對方僅說「小孩不乖」，未再解釋。他認為女兒再怎麼不乖，也不能打成這樣，又不是打土匪。

至於耳朵傷痕，園方解釋女童不戴口罩，硬扯彈力拉繩耳朵才受傷。劉男不能接受園方說法，當天帶女兒到瑞芳礦工醫院驗傷，檢查出雙耳挫傷、右側臉部損傷和腿部挫傷，醫師研判耳朵傷勢是外力造成。劉男當晚報案，警方通知陳女到案說明，她坦承曾動手打女童，警方依傷害罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

教育局說，3日接獲這件疑似不當管教案，即前往稽查並啟動調查。全案會同檢警調查中，查證屬實，陳女最重可處罰60萬元，且終身不得擔任教保服務人員，幼兒園最重裁罰6萬元，並公告幼兒園及行為人姓名。

教育局表示，劉姓父女如有需求，會媒合鄰近幼兒園接手女童上學，並提供相關法律及心理諮詢管道。

劉男說，女兒現在睡覺有時會哭喊「不要、不要」，昨天帶她出門，她可能以為要去幼兒園明顯抗拒。由於幼兒園目前只提供公共區域、娃娃車監視器畫面，他要求應再提供班級活動畫面。

幼兒園 教育局

延伸閱讀

新北某高職遭控霸凌吃案 教育局：疑延遲通報

班班喝鮮奶...農業部喊停 市長蔣萬安支持北市延續

桃市宣布代理教師敘薪採計職前年資 紅包預計年前入帳

女童耳朵瘀血疑被打…幼兒園稱「硬扯口罩拉繩」 醫師驗傷外力造成

相關新聞

新北保母姊妹虐童案 女社工否認犯罪

震驚一時的劉彩萱、劉若琳保母姊妹涉嫌虐死一歲男童「剴剴」案，檢察官另行追究兒福聯盟陳姓女社工的刑責，去年依偽造文書、過失...

4歲女童臉、腿有傷 師被依傷害罪送辦

新北市瑞芳區一所私立幼兒園陳姓女老師，管教時涉嫌打傷女童，警方依傷害罪嫌將她函送法辦。教育局昨表示，若陳女違法屬實，最重...

男晨跑遭3狗襲擊凶咬下體…警方找到飼主了 農業處將調查

屏東縣61歲曾男6日清晨到九如鄉思清園公墓附近河堤邊慢跑，突遭3狗襲擊，其中一隻黑狗咬著他的下體，全身多處撕裂傷。農業處...

女遊客看「英熙」名牌包護照掉愛河 出國「泡湯」5天後撈獲

1名女遊客元旦到高雄愛河灣看「英熙」娃娃，騎水上腳踏車時，要價6萬多元的名牌包連同護照iPhone手機和1.6萬元現金掉...

獨／高雄男女陳屍轎車報案者是警察 尋人路過車號揭露

高市援港路昨深夜傳男女陳屍轎車案，警方查出，死者是李姓男子和劉姓女子，李留紙條稱欠賭債和劉女發生憾事；檢察官今午相驗無他...

影／晨跑遭3狗襲擊1黑狗猛咬下體 男全身撕裂傷「只有屁股沒被咬」

屏東縣61歲曾男今清晨5點多一如往常到九如鄉河堤旁晨跑，突遭3狗襲擊，其中一隻黑狗猛咬他的下體，曾男痛到倒地哀嚎，另兩隻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。