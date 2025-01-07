4歲女童臉、腿有傷 師被依傷害罪送辦

新北市瑞芳區一所私立幼兒園陳姓女老師，管教時涉嫌打傷女童，警方依傷害罪嫌將她函送法辦。教育局昨表示，若陳女違法屬實，最重可罰60萬元，且終身不得擔任教保服務人員。傳幼兒園已拒絕女童上學，教育局將媒合鄰近幼兒園接手。

園方表示，此事已進入司法程序，交由檢警調查，未再多做說明。

劉姓男子表示，4歲女兒領有身心障礙手冊，幼兒園「娃娃車」在1月2日下課後，將女兒送到親戚家中，親戚發現腳部有被棍子打的傷痕，耳朵整片紅腫瘀血，他得知後非常痛心。

劉男說，當天詢問園方女兒為何會受傷，園方曾回覆，教保員承認有打小孩，他追問原因，對方僅說「小孩不乖」，未再解釋。他認為女兒再怎麼不乖，也不能打成這樣，又不是打土匪。

至於耳朵傷痕，園方解釋女童不戴口罩，硬扯彈力拉繩耳朵才受傷。劉男不能接受園方說法，當天帶女兒到瑞芳礦工醫院驗傷，檢查出雙耳挫傷、右側臉部損傷和腿部挫傷，醫師研判耳朵傷勢是外力造成。劉男當晚報案，警方通知陳女到案說明，她坦承曾動手打女童，警方依傷害罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

教育局說，3日接獲這件疑似不當管教案，即前往稽查並啟動調查。全案會同檢警調查中，查證屬實，陳女最重可處罰60萬元，且終身不得擔任教保服務人員，幼兒園最重裁罰6萬元，並公告幼兒園及行為人姓名。

教育局表示，劉姓父女如有需求，會媒合鄰近幼兒園接手女童上學，並提供相關法律及心理諮詢管道。

劉男說，女兒現在睡覺有時會哭喊「不要、不要」，昨天帶她出門，她可能以為要去幼兒園明顯抗拒。由於幼兒園目前只提供公共區域、娃娃車監視器畫面，他要求應再提供班級活動畫面。