新北保母姊妹虐童案 女社工否認犯罪

震驚一時的劉彩萱、劉若琳保母姊妹涉嫌虐死一歲男童「剴剴」案，檢察官另行追究兒福聯盟陳姓女社工的刑責，去年依偽造文書、過失致死罪嫌起訴陳女；台北地方法院昨首度開庭傳喚，陳女否認犯罪，也否認造假訪視紀錄。

開庭前，陳女在多人保護下進入法庭，她說自己有隨手筆記習慣，會依流程規定製作訪視紀錄，因資料已被檢方查扣無法答辯，需和律師討論再庭呈。

陳姓女社工二○二四年十一月十八日有出國紀錄，法官審問她的行蹤。陳女表示跟家人到日本休息，之後沒有計畫再去日本，公訴檢察官建議應將陳女限制出境、出海，以利案件審理。

陳姓女社工二○二二年三月接到新北市政府轉介的「剴剴」出養案，同年五月安排蕭姓保母照顧「剴剴」，後來「剴剴」外婆把「剴剴」接回，卻無力支付費用，陳女明知外婆可以申請托育減免，還是把「剴剴」交給劉彩萱。

檢方指控，依兒少權益保障法等程序，社工發現兒童及少年受虐，應於廿四小時內通報，劉彩萱早在二○二三年九、十月就告知「剴剴」會磨牙、掉牙、自撞，希望把「剴剴」送給別人托育，陳女卻沒有提高每月至少一次的訪視率。

檢方調查，「剴剴」同年十二月廿四日過世，陳女當天早上成立「剴剴小天使」群組，第二天成立「一二二四意外處理」群組涉嫌串證，她是「剴剴」的求助窗口，卻怠於職責、隱匿證據，依偽造文書、過失致死罪起訴。

劉彩萱、劉若琳案發後羈押禁見迄今，法官昨提訊劉氏姊妹調查是否仍有羈押禁見必要，檢方主張續押，兩姊妹律師表示可以交保、限制住居替代，法官聽審後諭知候核辦。