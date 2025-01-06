快訊

直播／三重建案開挖釀民宅傾斜 晚間開拆前夕「鄰宅突倒塌」

台中機捷3地段疊疊樂 內行直言：懂住的人會買「這一區」

比爾蓋茲看好景氣復甦！ 重押運輸股敲進「這兩檔」

聽新聞
0:00 / 0:00

男晨跑遭3狗襲擊凶咬下體…警方找到飼主了 農業處將調查

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣61歲曾男6日清晨到九如鄉思清園公墓附近河堤邊慢跑，突遭3狗襲擊，其中一隻黑狗咬著他的下體，全身多處撕裂傷。農業處預計7日會同警方到場調查，警方初步調查有找到3隻狗的飼主。

全案發生在6日清晨7點多，曾男平日喜歡運動慢跑，他到九如鄉高屏溪旁河川地慢跑，突然遭3狗襲擊，其中一隻黑狗咬住他的下體，當場痛到倒地，隨即兩隻狗撲上，全身有10多處撕裂傷，附近菜園民眾發現後報警。

曾男送到寶建醫院急救，曾男遭狗咬拖行，下體被咬傷，全身有10多處撕裂傷，曾男形容，全身只有屁股沒被咬。下午開刀清創傷口。

警方獲報後到場調查，詢問附近農民，經聯繫後找到狗狗的飼主是附近71歲陳姓老翁；屏東縣府農業處動保科指出， 明天7日會會同警方到場調查，只要有餵養流浪犬及綁繩行為，就會被認定為飼主，須負起刑事等責任，將進一步釐清調查。

動保科提醒，遇到犬隻時可觀察狗的尾巴是否僵硬或垂下，毛是否豎起，以及是否發出低吼等警告聲，這些都是害怕或攻擊的徵兆。如狗作勢攻擊時，應保持冷靜，不直視牠，避免跑動並雙手交叉於胸前。如狗靠近，勿嘗試喊叫，眼睛不要對視，可使用身上的物品（如包包或衣物）分散注意力，製造障礙並緩慢離開。如不幸被咬，應往狗方向推而非拉扯，以避免撕裂傷，並保護臉部、頸部等重要部位。

屏東縣61歲曾男今清晨運動遭三隻狗襲擊，其中一隻黑狗猛咬他的下體，全身有10多處撕裂傷，他形容「全身只差屁股沒有被咬」。記者劉星君／攝影
屏東縣61歲曾男今清晨運動遭三隻狗襲擊，其中一隻黑狗猛咬他的下體，全身有10多處撕裂傷，他形容「全身只差屁股沒有被咬」。記者劉星君／攝影
現場有兩隻黑狗一隻黃狗。記者劉星君／翻攝
現場有兩隻黑狗一隻黃狗。記者劉星君／翻攝
現場有兩隻黑狗一隻黃狗。記者劉星君／翻攝
現場有兩隻黑狗一隻黃狗。記者劉星君／翻攝
消防人員獲報到場將翁男身體多處撕裂傷，將翁男送醫救治。記者劉星君／翻攝
消防人員獲報到場將翁男身體多處撕裂傷，將翁男送醫救治。記者劉星君／翻攝

創傷 屏東縣 狗狗 農業處

延伸閱讀

影／晨跑遭3狗襲擊1黑狗猛咬下體 男全身撕裂傷「只有屁股沒被咬」

20歲女下體「長痘痘」求診要暗瘡藥 醫生一看秒嚇呆：整片菜花田

科技業男被綠「約炮療傷」 下體流白色分泌物慘得2性病

綠鬣蜥移除訓練課程 屏東縣開放報名5分鐘150名額秒殺

相關新聞

女童耳朵瘀血疑被打…幼兒園稱「硬扯口罩拉繩」 醫師驗傷外力造成

新北市瑞芳區1所私立幼兒園的陳姓女老師，管教時涉嫌打傷女童，警方依傷害罪嫌將她函送法辦。新北市教育局今天表示，若陳女違法...

男晨跑遭3狗襲擊凶咬下體…警方找到飼主了 農業處將調查

屏東縣61歲曾男6日清晨到九如鄉思清園公墓附近河堤邊慢跑，突遭3狗襲擊，其中一隻黑狗咬著他的下體，全身多處撕裂傷。農業處...

女遊客看「英熙」名牌包護照掉愛河 出國「泡湯」5天後撈獲

1名女遊客元旦到高雄愛河灣看「英熙」娃娃，騎水上腳踏車時，要價6萬多元的名牌包連同護照iPhone手機和1.6萬元現金掉...

獨／高雄男女陳屍轎車報案者是警察 尋人路過車號揭露

高市援港路昨深夜傳男女陳屍轎車案，警方查出，死者是李姓男子和劉姓女子，李留紙條稱欠賭債和劉女發生憾事；檢察官今午相驗無他...

影／晨跑遭3狗襲擊1黑狗猛咬下體 男全身撕裂傷「只有屁股沒被咬」

屏東縣61歲曾男今清晨5點多一如往常到九如鄉河堤旁晨跑，突遭3狗襲擊，其中一隻黑狗猛咬他的下體，曾男痛到倒地哀嚎，另兩隻...

找到了！新北父子烏來登山迷途 求救後失聯山中待一夜

新北市馬姓父子昨天下午至烏來區登山，不料晚間欲下山時迷途。新北市消防局與宜蘭縣消防局獲報派員上山搜救，但經徹夜搜尋皆無所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。