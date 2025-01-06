男晨跑遭3狗襲擊凶咬下體…警方找到飼主了 農業處將調查

屏東縣61歲曾男6日清晨到九如鄉思清園公墓附近河堤邊慢跑，突遭3狗襲擊，其中一隻黑狗咬著他的下體，全身多處撕裂傷。農業處預計7日會同警方到場調查，警方初步調查有找到3隻狗的飼主。

全案發生在6日清晨7點多，曾男平日喜歡運動慢跑，他到九如鄉高屏溪旁河川地慢跑，突然遭3狗襲擊，其中一隻黑狗咬住他的下體，當場痛到倒地，隨即兩隻狗撲上，全身有10多處撕裂傷，附近菜園民眾發現後報警。

曾男送到寶建醫院急救，曾男遭狗咬拖行，下體被咬傷，全身有10多處撕裂傷，曾男形容，全身只有屁股沒被咬。下午開刀清創傷口。

警方獲報後到場調查，詢問附近農民，經聯繫後找到狗狗的飼主是附近71歲陳姓老翁；屏東縣府農業處動保科指出， 明天7日會會同警方到場調查，只要有餵養流浪犬及綁繩行為，就會被認定為飼主，須負起刑事等責任，將進一步釐清調查。