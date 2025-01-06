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移工淪詐團車手、人頭帳戶 苗警年逮近百人

中央社／ 苗栗縣6日電

詐騙案層出不窮，詐團除吸收外籍移工擔任車手，也轉向收購移工帳戶製造金流斷點，苗栗縣警察局統計，去年破獲外籍人士涉嫌從事詐欺犯罪達近百人，以提供人頭帳戶為最大宗。

苗栗縣警察局今天表示，隨著政府加強打詐查緝力道以及民眾防詐意識提升，詐騙集團因取得人頭帳戶難度日益增加，將目標轉向收購移工帳戶，利用移工一旦出境或行蹤不明製造金流斷點，藉以阻礙警方溯源打詐。

根據縣警局統計，113年1至11月破獲外籍人士涉嫌從事詐欺犯罪共61件80人，若再加入12月數據，涉案外籍移工近百人。依國籍分析，以越南籍為最多，菲律賓籍次之；若依詐欺犯罪分工類型，則以提供人頭帳戶為最大宗，擔任車手次之。

縣警局外事科科長吳宗整告訴中央社記者，分析近期移工涉詐欺案例，部分移工認為自身並未參與詐騙，因提供帳戶或協助提款行為於原國家未有處罰規定，致使移工錯誤認知提供帳戶未觸犯台灣法令，另外也有移工基於同鄉情誼，而將帳戶轉讓、借用或提供朋友，最後卻被不肖詐團所利用。

苗栗縣有竹南、銅鑼科學園區及多處工業區，移工眾多，為防範移工遭詐騙或淪為詐團共犯，縣警局近期前往億光電子公司苑裡廠辦理座談，邀集廠內近300名來自菲律賓、越南及泰國移工參加，除以實際案例加深與會者印象，也將防詐觀念融入有獎徵答，提醒移工在網路購物、交友或貸款借錢應保持警戒，不要輕易將網路銀行帳號、提款卡（含密碼）交付或販賣帳戶予他人。

億光電子公司表示，聯手警方推動打詐，除可協助企業員工做到「前端阻卻」，也善盡企業社會責任，公司也將要求仲介，針對移工聘僱期滿或終止聘僱時，於移工出國前，協助移工至金融機構結清帳戶內存款，並停止該金融帳戶提、匯款相關功能，共同建構防詐機制。

移工 詐欺 詐騙集團

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