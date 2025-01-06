看「英熙」名牌包護照掉愛河 出國「泡湯」 5天後撈獲
1名女遊客元旦到高雄愛河灣看「英熙」娃娃，騎水上腳踏車時，要價6萬多元的名牌包連同護照iPhone手機和1.6萬元現金掉海裡，讓當晚要前往泰國旅遊的她，計畫泡湯，雖救生員下海打撈無所獲；今午傳好消息，有救難人員在水域訓練時撈獲名牌包，現金和護照都在。
據了解，遺失名牌包的女遊客元旦當天和男性友人到愛河灣，看展示中的魷魚遊戲的巨型英熙娃娃，原本在愛河體驗完水上腳踏車，要前往高雄國際機場搭機飛往泰國旅遊，騎水上腳踏車時還特地將護照、iPhone手機及1萬6000元的現金價值6萬餘元放在名牌包背在身上。
女遊客和友人騎著水上腳踏車徜徉愛河港灣，騎了約10分鐘，友人開口提醒小心東西別掉到水裡，話才剛說完，名牌包的背繩就從身上滑落掉進海裡，連撈都來不及撈。
由於2、3個小時就要搭機出國旅遊，女遊客欲哭無淚，當天救生員還一度潛下海裡幫忙找了3小時未果，出國計畫因此泡湯，讓女遊客懊悔不已。
原以為名牌包、護照和手機及現金「石沉大海」，沒想到，今天中午12時30分許，剛好救難協會人員在水域訓練，潛水時，發現女遊客的名牌包，將包打撈上岸，打開檢查發現護照、現金和手機都還在，通報轄區苓雅警分局成功路派出所。
警方依拾得物通知女遊客前來認領，女遊客接獲通知喜出望外，還難以置信地問「是真的嗎？真的撿到了？」最後證實無誤，高興地領回失物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言