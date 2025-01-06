看「英熙」名牌包護照掉愛河 出國「泡湯」 5天後撈獲

1名女遊客元旦到高雄愛河灣看「英熙」娃娃，騎水上腳踏車時，要價6萬多元的名牌包連同護照iPhone手機和1.6萬元現金掉海裡，讓當晚要前往泰國旅遊的她，計畫泡湯，雖救生員下海打撈無所獲；今午傳好消息，有救難人員在水域訓練時撈獲名牌包，現金和護照都在。

據了解，遺失名牌包的女遊客元旦當天和男性友人到愛河灣，看展示中的魷魚遊戲的巨型英熙娃娃，原本在愛河體驗完水上腳踏車，要前往高雄國際機場搭機飛往泰國旅遊，騎水上腳踏車時還特地將護照、iPhone手機及1萬6000元的現金價值6萬餘元放在名牌包背在身上。

女遊客和友人騎著水上腳踏車徜徉愛河港灣，騎了約10分鐘，友人開口提醒小心東西別掉到水裡，話才剛說完，名牌包的背繩就從身上滑落掉進海裡，連撈都來不及撈。

由於2、3個小時就要搭機出國旅遊，女遊客欲哭無淚，當天救生員還一度潛下海裡幫忙找了3小時未果，出國計畫因此泡湯，讓女遊客懊悔不已。

原以為名牌包、護照和手機及現金「石沉大海」，沒想到，今天中午12時30分許，剛好救難協會人員在水域訓練，潛水時，發現女遊客的名牌包，將包打撈上岸，打開檢查發現護照、現金和手機都還在，通報轄區苓雅警分局成功路派出所。