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獨／高雄男女陳屍轎車報案者是警察 尋人路過車號揭露

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市援港路昨深夜傳男女陳屍轎車案，警方查出，死者是李姓男子和劉姓女子，李留紙條稱欠賭債和劉女發生憾事；檢察官今午相驗無他殺之嫌，家屬對死因無意見；據查，報案者是岡山分局兩名員警，當晚尋獲轄區失蹤婦，路過見車號是通報協尋車，趨近赫見男女陳屍車內。

家住岡山警分局赤崁派出所轄區的一名年約60歲的王姓婦人，昨晚疑和家人發生爭執負氣離家，家人遍尋不著，深怕王婦發生意外，晚間8點多向赤崁所報案失蹤，警方隨即派員四處搜尋。

警方出動尋人前，接獲勤指中心通報，指三民區一名李姓男子駕駛白色轎車離家後不知去向，車輛行經方向往楠梓援中港及岡山赤崁一帶，出勤尋人的黃姓巡佐和同仁記下車號，先出發尋找王婦下落。

赤崁所員警開著警車載著王姓婦人沿路尋找，在晚間10點多晚間發現王姓婦人在楠梓區新泰街上閒晃，下車攔人，後讓家人將王婦帶回。

黃姓巡佐和同仁駕警車返回轄區，路過援港路，想到稍早前通報協尋的白色轎車，行經路線在附近，於是沿著路邊探查，果真發現該輛轎車就停在停車格，趨前查看，赫見李男（27歲）和劉姓女子（32歲）雙雙陳屍在車中，屍體已腫脹，傳出屍臭味，於是通報轄區楠梓警分局。

後警方查出李男和劉女身分，發現兩人是網友，住桃園的劉女南下找李男，李留紙條稱欠賭債和劉女發生憾事；檢察官今午相驗無他殺之嫌，家屬對死因無意見。

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高雄市楠梓區援港路旁停車格白色轎車內有一對男女疑發生憾事，已明顯死亡，轄區警方昨深夜11時許接獲路過的岡山警分局發現報案。記者石秀華／翻攝
高雄市楠梓區援港路旁停車格白色轎車內有一對男女疑發生憾事，已明顯死亡，轄區警方昨深夜11時許接獲路過的岡山警分局發現報案。記者石秀華／翻攝

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