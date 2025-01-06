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影／晨跑遭3狗襲擊1黑狗猛咬下體 男全身撕裂傷「只有屁股沒被咬」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣61歲曾男今清晨5點多一如往常到九如鄉河堤旁晨跑，突遭3狗襲擊，其中一隻黑狗猛咬他的下體，曾男痛到倒地哀嚎，另兩隻狗上前撲咬，曾男被咬15分鐘，「只有屁股沒被咬」，附近民眾發現報警送醫，全身10多處撕裂傷，下體、左手臂最嚴重。

曾男送到寶建醫院，寶建醫院急診醫學科主任陳建志說，曾男7點半被救護車送進來，曾男遭3隻狗咬拖行，頭部、頸部、全身都有被狗咬的開放性傷口，約10多處撕裂傷，最嚴重兩處是左邊下體陰囊開放性傷口、睪丸外露，傷口約5、6公分，另外左上臂被咬到看到肌肉。

曾男餘悸猶存說，他平常有跑步習慣，今晨到九如鄉思親園河堤附近，以前也有跑過，今天出現3隻狗，兩隻黑的一隻黃的，以前這兩隻狗都被拴著，另外一隻野狗，以前一對一較沒關係，

「今天三隻狗同時出現，沒有被拴著，又有攻擊性，地域性，趕不走」，曾男說，第一隻黑狗看到他就朝他的下體咬著，都不肯放嘴，他痛到倒下來了，另兩隻狗馬上撲上來，他全身都被狗咬，被咬15分鐘多，人都沒力了，他不斷哀嚎，直到附近菜園有人聽到哀嚎聲，才趕緊幫忙報案。

曾男四肢都被紗布包著，全身都是土，脖子都還貼著紗布，曾男說，平常跑步都有帶哨子，「根本來不及吹」，人倒下之後就沒有辦法了。下午醫院開刀全身傷口十多處清創，咬痕很深。

屏東縣61歲曾男今清晨運動遭三隻狗襲擊，其中一隻黑狗猛咬他的下體，全身有10多處撕裂傷，他形容「全身只差屁股沒有被咬」。記者劉星君／攝影
屏東縣61歲曾男今清晨運動遭三隻狗襲擊，其中一隻黑狗猛咬他的下體，全身有10多處撕裂傷，他形容「全身只差屁股沒有被咬」。記者劉星君／攝影
現場有兩隻黑狗一隻黃狗。記者劉星君／翻攝
現場有兩隻黑狗一隻黃狗。記者劉星君／翻攝
現場有兩隻黑狗一隻黃狗，其中一隻黑狗。記者劉星君／翻攝
現場有兩隻黑狗一隻黃狗，其中一隻黑狗。記者劉星君／翻攝

屏東縣 狗狗

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