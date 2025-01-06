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找到了！新北父子烏來登山迷途 求救後失聯山中待一夜

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市馬姓父子昨天下午至烏來區登山，不料晚間欲下山時迷途。新北市消防局與宜蘭縣消防局獲報派員上山搜救，但經徹夜搜尋皆無所獲。今天2縣市消防人員持續搜救，下午1時許終於尋獲馬姓父子，2人皆未受傷，目前由消防人員引導下山中。

據了解，50歲馬男及16歲兒子昨天下午1時許從新北市烏來區孝義上山，準備前往雙連埤林道，但行經西坑林道接近新北市雨宜蘭縣交界處時迷路，馬姓父子倆立即以手機報案。但因報案時敘述不完整，之後手機又因沒有訊號失聯，無法得知確切地點。

新北市消防局昨天深夜11時許獲報，派遣1大隊2分隊共17人前往救援，也通知宜蘭縣消防局支援，並同步向電信業者申請手機定位資料。經消防人員徹夜搜尋皆無所獲。今天上午新北及宜蘭2地消防人員再度上山搜尋，下午1時許終於發現馬姓父子，2人均未受傷，目前正由消防人員引導下山。

消防人員尋獲馬姓父子，目前正引導下山中。記者黃子騰／翻攝
消防人員尋獲馬姓父子，目前正引導下山中。記者黃子騰／翻攝

新北 消防人員 烏來

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