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桃園觀音1工廠昨火警至今灑水降溫中 現場不斷竄出黑煙
桃園市觀音工業區昨午發生火警，現場不斷竄出黑煙。桃園市環保局表示，目前持續於外部向火場內灑水降溫中，經查現場上下風處空氣品質監測數值尚在安全範圍內，取樣檢測水質也正常，至於是否開罰，將待撲滅火勢後再決定。
觀音工業區經建一路一間工廠昨天中午發生火警，現場雖然無人員受傷受困，但大量黑煙直竄天際，且工廠內部存放鹽酸及硝酸危險物品，煙塵瀰漫整個觀音工業區及附近住宅區，火場至今還在灑水降溫中。
環保局表示，接獲通報後隨即派員至現場監控，分別在現場上下風處持續進行PID空氣品質監測，數值尚在安全範圍內，惟因大火產生異味，仍提醒下風處民眾盡量待在室內，減少外出，如需外出，請配戴口罩，敏感族群亦請多加注意防護。
環保局表示，目前現場持續於外部向火場內灑水降溫中，環保局亦派員至樹林溪出海口查視，經查業者已派水車回抽消防廢水，現場取樣檢測水質尚屬正常。
環保局表示，對於火警是否涉及空氣汙染防制法第32條規定，將依火調結果辦理，另責成業者災後產生的廢棄物屬非經常性廢棄物，應於清理前依廢棄物清理法施行細則第12條規定提報處置計畫書，經主管機關審查核准後才可清理廢棄物。
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