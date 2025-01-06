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女童耳朵瘀血疑被打…幼兒園稱「硬扯口罩拉繩」 醫師驗傷外力造成

聯合報／ 記者邱瑞杰劉懿萱／新北即時報導

新北市瑞芳區1所私立幼兒園的陳姓女老師，管教時涉嫌打傷女童，警方依傷害罪嫌將她函送法辦。新北市教育局今天表示，若陳女違法屬實，最重可罰60萬元，終身不得擔任教保服務人員。傳幼兒園已拒絕女童上學，會媒合鄰近幼兒園接手。

新北市劉姓男子今天表示，4歲的女兒領有身心障礙手冊，幼兒園的「娃娃車」在1月2日下課後，將他的女兒送到親戚家中，親戚幫女兒洗澡時，發現腳部有被棍子打的傷痕，洗頭時又看到耳朵整片紅腫瘀血，他得知後非常痛心。

劉男當天詢問園方，女兒在幼兒園發生什麼事，為什麼會受傷？並說園方曾回覆，教保員承認有打小孩，他再問，為何打成這樣？對方僅說「小孩不乖」，未再解釋。他認為女兒再怎麼不乖，也不能打成這樣，又不是打土匪。

至於耳朵的傷痕，園方解釋女童不戴口罩，硬扯彈力拉繩耳朵才會受傷。劉男不能接受園方說法，當天帶女兒到瑞芳礦工醫院驗傷，檢查出雙耳挫傷、右側臉部損傷和腿部挫傷，醫師研判耳朵的傷勢是外力造成。劉男當晚報案，警方通知陳女到案說明，坦承曾動手打女童，警方製作筆錄後，依傷害罪嫌將她移送基隆地檢署偵辦。

教育局說，3日接獲瑞芳區這件疑似不當管教案，第一時間前往稽查並啟動調查。全案會同檢警調查中，查證屬實，陳女最重可處罰60萬元，且終身不得擔任教保服務人員，幼兒園最重裁罰6萬元，並公告幼兒園及行為人姓名。

教育局表示，劉姓父女如果需求，會媒合鄰近幼兒園接手女童上學，並提供相關法律及心理諮詢管道。對於不當對待幼生行為，教育絕對零容忍，任何違法行為都將嚴懲。

劉男說，女兒現在睡覺有時會哭，喊「不要、不要」，今天要帶出門時，她可能以為要去幼兒園明顯抗拒。他要求園方給個說法，因為現在只提供幼兒園公共區域、娃娃車監視器畫面，應再提供班級活動畫面。園方表示，此事已進入司法程序，交由檢警調查，謝謝各界關心，未再多做說明。

新北市瑞芳區1家私立幼兒園4歲女童耳朵紅腫，園方說拉扯口罩成傷，醫師研判是外力造成，家長提告，警方依傷害罪嫌將陳姓女導師移送法辦。圖／讀者提供
新北市瑞芳區1家私立幼兒園4歲女童耳朵紅腫，園方說拉扯口罩成傷，醫師研判是外力造成，家長提告，警方依傷害罪嫌將陳姓女導師移送法辦。圖／讀者提供

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