疑沒拉手煞車或故障致大貨車滑動 工人慘遭輾斃
花蓮新城鄉一處工地今天中午發生工安意外，45歲曾姓工人發現大貨車疑似沒拉好手煞車或手煞車故障，導致整輛車往斜坡滑動，趕緊跑上前欲爬上車拉手煞車，卻不慎遭車輛左後輪輾過，其他同事見狀嚇得緊急通知消防救護人員。但消防到場時，曾男已經沒有生命跡象，送醫傷重不治。
花蓮縣消防局第一大隊表示，今天中午12時12分，新城鄉康樂村加灣1-11號後方，193縣道拓寬工程的工地，一名工人遭車子壓傷，救護人員到達現場，工人沒有生命跡象倒臥於車子左後輪旁，立即給予救護處置，並立即將他送往慈濟醫院。
經新城警方到場了解，案發前曾姓男子與同事在用餐，營業大貨車疑似手剎車沒拉好，或是油壓系統故障，導致車輛滑動，曾男見狀上前欲爬上車，但過程中可能沒踩好而跌落，不慎遭車輛輾過。經送至慈濟醫院救治，不幸於下午1時17分宣告急救無效死亡，全案警方報請檢察官相驗。
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