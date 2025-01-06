疑沒拉手煞車或故障致大貨車滑動 工人慘遭輾斃

花蓮新城鄉一處工地今天中午發生工安意外，45歲曾姓工人發現大貨車疑似沒拉好手煞車或手煞車故障，導致整輛車往斜坡滑動，趕緊跑上前欲爬上車拉手煞車，卻不慎遭車輛左後輪輾過，其他同事見狀嚇得緊急通知消防救護人員。但消防到場時，曾男已經沒有生命跡象，送醫傷重不治。

花蓮縣消防局第一大隊表示，今天中午12時12分，新城鄉康樂村加灣1-11號後方，193縣道拓寬工程的工地，一名工人遭車子壓傷，救護人員到達現場，工人沒有生命跡象倒臥於車子左後輪旁，立即給予救護處置，並立即將他送往慈濟醫院。