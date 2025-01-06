「跟騷怪男」宜蘭走透透 肢體接觸藉故搭訕嚇壞落單女子
宜蘭出現一名跟騷男子有意無意靠近落單女子，藉故肢體接觸搭訕。被害者貼網提醒大家，她日前在宜蘭市區百貨公司被跟，結果底下一堆網友都說見過此男子，最早是出現在頭城火車站，經常搭火車跑到宜蘭火車站及百貨商圈，嚇得被害女子不敢再搭火車。
貼文者指出，事發在這個月5日下午，她在宜蘭市區一間百貨公司被一名怪男跟騷；接著有人回應，今天好像在宜蘭火車站有看到他，走到我機車後面，跟我講話騷擾，我瞪他一眼就趕緊走掉，好險沒有繼續尾隨。
另一搭火車的女子也有不愉快經驗，她說，對方搭火車有意無意肢體接觸搭話，她嚇到往人多的包廂跑，對方還特地跟過來，一直叫她不要生氣，「我根本不認識他，害我有一好一陣子都不敢搭火車」。
網友說，這個人「超級怪」，他之前都會在頭城，然後搭火車到宜蘭；有人表示，之前也被騷擾過，搭火車從頂埔到宜蘭的距離，座位旁邊沒有人，看到我走過來，就坐在我旁邊，然後有意無意肢體接觸的跟我說話，我嚇到直接往人多的地方去，連下車時都一直回頭看他有沒有跟過來。
這名「跟騷慣犯」搞得人心惶惶，且被嚇到的受害女子不只一人。宜蘭警方表示，已經派員展開調查，請民眾遇有類似狀況，可以撥打110尋求協助，警方也會加強安全巡邏。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言