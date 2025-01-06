北市聯醫和平院區病人嗆護理師「把你殺掉」 院方：報警處理

台北市立聯合醫院和平院區疑爆發醫療暴力事件，一名男病人疑不滿病房廁所太髒半夜到護理站要求護理人員處理，溝通過程中引發口角，男子還揚言要把護理人員殺掉。聯醫今證實，對暴力事件一定依法追究絕不寬貸，已報警處理。

有網友在社群放出一段影片，一名男子疑似不滿病房廁所太髒，跑到護理站要求值班人員馬上清理，護理人員轉達會告知清潔人員，不過該男子疑似不滿護理站回覆，竟威脅護理師稱會不動聲色把他們都殺掉，讓值班護理師飽受驚嚇，連忙打電話報警。