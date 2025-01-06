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北市聯醫和平院區病人嗆護理師「把你殺掉」 院方：報警處理

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

台北市立聯合醫院和平院區疑爆發醫療暴力事件，一名男病人疑不滿病房廁所太髒半夜到護理站要求護理人員處理，溝通過程中引發口角，男子還揚言要把護理人員殺掉。聯醫今證實，對暴力事件一定依法追究絕不寬貸，已報警處理。

有網友在社群放出一段影片，一名男子疑似不滿病房廁所太髒，跑到護理站要求值班人員馬上清理，護理人員轉達會告知清潔人員，不過該男子疑似不滿護理站回覆，竟威脅護理師稱會不動聲色把他們都殺掉，讓值班護理師飽受驚嚇，連忙打電話報警。

聯醫和平院區今證實此事，針對醫療暴力及霸凌事件，秉持醫療暴力零容忍立場，對暴力事件一定依法追究絕不寬貸，呼籲民眾就醫時務必尊重醫療專業處置，互相包容體諒，維持良好的醫病溝通，共創安全醫療工作環境。

台北市立聯合醫院和平院區一名男病人疑不滿病房廁所太髒半夜到護理站要求護理人員處理溝通引發衝突，男子揚言要把護理人員殺掉。聯醫強調，對暴力事件依法追究絕不寬貸，已報警處理。圖／聯合報系資料照
台北市立聯合醫院和平院區一名男病人疑不滿病房廁所太髒半夜到護理站要求護理人員處理溝通引發衝突，男子揚言要把護理人員殺掉。聯醫強調，對暴力事件依法追究絕不寬貸，已報警處理。圖／聯合報系資料照

廁所 溝通 醫療暴力

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